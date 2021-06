Cero contagios en escuelas de pruebas piloto

La presidenta de la Unión de Padres de Familia del estado de Guanajuato, Teresa Castellanos, dijo que las pruebas piloto en la entidad han tenido buenos resultados al no registrar ningún contagio dentro de las instituciones, lo que ha generado que los papás cada vez estén teniendo mejor respuesta hacia este programa; sin embargo para considerar un regreso presencial el próximo 30 de agosto habrá esperar a conocer el comportamiento de los contagios durante el periodo vacacional, la vacunación y el manejo de las nuevas cepas.

“En la Unión de Padres de Familia hemos observado que la prueba piloto ha tenido buenos resultados en comparación a otros estados del país; aquí la integración de escuelas ha sido gradual, se ha respetado el sistema híbrido y habido mucha supervisión por parte de la Secretaría de Salud a las instituciones que decidieron participar en este proceso de prueba piloto, a tal grado de que ahorita en el estado no se ha detectado ningún contagio, ningún brote dentro de alguna institución educativa, entonces luego de dos meses nos habla de un buen manejo y esto nos prepara para un regreso a clases presenciales” señaló.

La presidenta manifestó que si bien no cuentan con los porcentajes exactos para decir que todos los padres de familia quieren regresar, saben que la percepción del regreso a clases presenciales ha cambiado.

“Hemos notado que han aumentado los padres de familia que quieren estar de regreso, porque al inicio iban dos o tres niños a las escuelas, después los grupos eran de nueve niños y algunos más se pusieron en lista de espera por lo que las instituciones tuvieron que acoplar los grupos para que fueran unos un día y otro en otro día”.





“También notamos que ya en esta tercera fase de participación de pruebas piloto hay otro gran número de instituciones que quieren participar, esto demuestra que hay un poco más de certeza y de confiabilidad con muchos padres de familia”

Tere Castellanos explicó que este antecedente puede dar luz verde a las autoridades estatales de que hay una mejor perspectiva del papá para un regreso. En este sentido la Unión hace el llamado para que de existir un regreso este sea voluntario y se mantenga la comunicación directa con los padres.

“Si este regreso fuera oficial para el 30 de agosto pues nada más pedirles que cada institución haga el ejercicio de consulta con sus padres de familia para que sea realmente exitoso, porque si no pudiera darse la situación que hemos planteado donde el estado da la orden para que las escuelas abran pero si los padres no están de acuerdo no llevarán a los niños”.









Finalmente dijo que ante el supuesto de regresar el 30 de agosto a clases presenciales primero deberá conocerse cómo se comportan las condiciones epidemiológicas durante las vacaciones, cómo va el semáforo, el proceso de vacunación y el manejo de las nuevas cepas.