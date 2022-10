Cempasúchil, utilizada para adornar altares y tumbas de los difuntos

Juan Pacheco, Floricultor de cempasúchil por más de 12 cultivando este capullo, esperando que este año sea muy productivo para él y todas aquellas personas que esperan estas temporadas de día de muertos para poder ofertar este tipo de flor.

El habitante de Valtierrilla, José Juan Pacheco ha dedicado más de 12 años a la siembre de la flor de cempasúchil, el cual espera que en este año se pueda tener una buena venta de este capullo ya que en años pasados derivado de la pandemia se presentó muy poca venta de esta flor.

Juan Pacheco comentó que para poder llevar a cabo la producción de esta flor se requiere una inversión cerca de los 500 o mil pesos, esto depende de las condiciones del tiempo.

“Ya tengo más de 12 años sembrando esta hierba, y no dejo que esta tradición pase desapercibida así que año con año siembro ya sea mucha o sea poca; ahorita esta muy bonita, lo que espero es que haya venta para este año”, añadió.

El floricultor, detalló que un factor importante para que este capullo florezca es el riego constante de agua, la cual se empieza a sembrar a partir del 25 de julio, para posteriormente ser trasplantada a un campo y ahí continuar con el proceso de producción correspondiente.

“Esta la sembramos en Julio y la trasplantamos para poder producirla, echarle sus riegos, abonos, fumigada para que crezca bonita; aquí la gente conmigo y pasa a preguntarme en qué precio la vendo, pero algunas personas me compran desde 20 pesos y lo que queremos es que la gente no se vaya sin sus flores”, añadió.

El ciudadano detalló que este amor por realizar estas acciones de campo le nació por el hecho de ver los campos de sembradíos con una bonita imagen, por lo cual ha sembrado ininterrumpidamente el capullo de la flor de cempasúchil.

“El amor por hacer esta actividad, me nación luego de que me vine al campo, y desde que empecé a rentar espacios para poder sembrar la flor, es algo que me motiva a que se ve bonita y da una buena imagen en el campo con sus flores y año con año vengo a echar la semilla para llevar a cabo esta tradición”

La flor de Cempasúchil es originaria de México, su nombre proviene del náhuatl “Cempohualxochitl” que significa “veinte flores” o “varias flores” y simboliza el Día de muertos en los altares hidalguenses debido a su color y aroma representativo, la cual es utilizada para adornar los altares y tumbas de los difuntos.

