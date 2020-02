Celebran jaralenses el 14 de febrero

JARAL DEL PROGRESO, Gto.-, EL 14 de febrero es conocido como el día del amor y la amistad, y en municipio de Jaral también se hace notar esta celebración pues chicos y grandes aun realizan la práctica de llevar a sus seres más queridos flores o regalos que sean de su agrado.

En todo el municipio se logro notar este fervor por tan peculiar día, pues los comerciantes reportaron buenas ventas desde las primeras horas del día 14 y que por lo general terminan de vender hasta las últimas horas de la noche.

“Vienen de todas las edades, chicos y grandes, ya sea por una doce de flores o por una sencilla rosa que regalan con mucho afecto, es la época que mejor nos va, esta y el diez de mayo son las fechas que mejor vendemos, si tratamos de dar los precios justos” comento Jorge Romero.

Es una de los días que mas corazones hay felices y también rotos, pues para muchos jóvenes Jaralenses este día se animan a decir lo que sienten con un regalo, pero no siempre les va como esperan.

“Yo el año pasado me declare y me batearon, pero este año ya tengo mi novia y si me estoy luciendo con los regalos, y pues espero que este relación dure muchos años.” Comento Juan Vega.