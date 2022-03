Celebran Día de la Familia con talleres de Crianza Positiva

Este domingo 6 de marzo se celebra el Día de la Familia en México, fecha en la que se elogia la importancia que tiene para la sociedad; sin embargo, los cambios sociales han ocasionado cambios en su estructura y el ritmo laboral de los padres ha modificado el tiempo que pueden pasar con los hijos, por ello, la directora del DIF municipal Eugenia Leonor Martínez, señaló que no realizarán un evento, sino que festejaran durante toda la semana con una Campaña de Crianza Positiva que llegue a las escuelas , colonias y comunidades del municipio.

La presidenta del DIF Municipal, informó que en los casos en el que el papá y la mamá trabajan han impactado en el tiempo que pasan con los hijos y desde ahí comienzan los conflictos pues los horarios laborales y los salarios bajos son la principal causa.

Explicó que los padres y madres son seres humanos que se cansan y a veces no les da para más, entonces se trata de pasar tiempo con calidad y es en lo que el DIF está trabajando de la mano con todos los ámbitos, no solamente con las cabezas de la familia qué es el papá y la mamá.

“La idea es hacer esta campaña para invitar a los papás y los maestros a los talleres de Crianza Positiva y queremos involucrar a los niños para el Programa de Niños Difusores en las actividades deportivas, talleres de carpintería y un día de festejo no se va a hacer (…) nosotros esperamos que todos la pasen bien con su familia y estaremos trabajando de una manera más profunda”.

Asimismo Eugenia Martínez hizo un llamado a todos los empresarios de Salamanca y a las microempresas para que hagan consciencia sobre la importancia de la familia para involucrarla en diferentes actividades como; fines de semana de convivencias familiares, conocer las necesidades del trabajador y no solo verlo como el que trabaja sino también involucrarlos con la familia para poder fortalecerla.

Finalmente destacó que cuando se tiene algún reporte de niños violentados, anteriormente se retiraba el niño, ahora se busca fortalecer a la familia, dándoles las herramientas necesarias desde todas las áreas, pues hay papás que tienen la disponibilidad de ser mejores papás y no porque ellos no lo quieran sino porque la vida no les dio los recursos o las herramientas para poder darlas y fortalecer el núcleo familiar y que los niños tengan una mejor calidad de vida.

En el 2005 durante el Gobierno de Vicente Fox, se comenzó a celebrar en México el Día de la Familia el primer domingo de marzo, como una fecha para celebrar a la familia y reflexionar sobre la importancia que tiene para la sociedad

Sin embargo la Asamblea General de las Naciones Unidas, determinó que el 15 de mayo de cada año se celebre el Día de la Familia, debido a la importancia que esta tiene, como unidad básica de la sociedad.