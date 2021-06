CELAYA, Gto; En Guanajuato, del 1 de enero al 24 de mayo de 2021 se han abierto 469 carpetas de investigación por la desaparición de mujeres, de las cuales el 96% fueron localizadas; mientras que, de acuerdo a las publicaciones de diversas páginas de Facebook, del 1 de enero al 31 de mayo de 2021, tienen el reporte de 107 mujeres desaparecidas, de las cuales se han localizado a 57.

En ninguno de los casos se precisa las condiciones en que fueron halladas esas mujeres; sin embargo contrasta que, mientras la Fiscalía, de acuerdo a las carpetas de investigación, solo están en la búsqueda de 18 mujeres, en las páginas de redes sociales buscan a 50.

Majo Esquivel, es una de esas tantas mujeres desaparecidas en Guanajuato y a quien su madre lleva más de 400 días buscándola en todos los lugares donde le indican que puede estar, ha acudido al Ministerio Público e inclusive a todas las fosas clandestinas que se han encontrado en el estado.

CELAYA: TERCER LUGAR EN MUJERES DESAPARECIDAS

De acuerdo con información obtenida por El Sol del Bajío, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares señala que León ocupa el primer lugar con 95 carpetas de investigación, seguido por Irapuato con 77, Celaya 56, Guanajuato 35, Salamanca 29, Silao 25.

San Miguel de Allende 15, Dolores Hidalgo 12, Abasolo nueve, Cortázar y Valle de Santiago ocho cada uno, Acámbaro, Salvatierra, San José Iturbide, San Luis de la Paz y Villagrán siete cada uno; Apaseo el Grande, San Felipe y Comonfort seis, San Francisco del Rincón, Pénjamo y Tierra Blanca cinco, Apaseo el Alto y Tarimoro cuatro.

Moroleón, Yuriria, Purísima del Rincón y Victoria tres, Santa Cruz de Juventino Rosas, Uriangato, Jaral del Progreso y Xichú dos; Jerécuaro, Cuerámaro, San Diego de la Unión y Santa Catarina uno, mientras que Atarjea, Coroneo, Doctor Mora, Huanímaro, Manuel Doblado, Ocampo, Pueblo Nuevo, Romita, Santiago Maravatío y Tarandacuao no reportan ninguna.

En contraste y de acuerdo con información publicada en diversas páginas de Facebook, del 1 de enero al 31 de mayo de 2021 se han reportado como desaparecidas 107 mujeres, de las cuales 57 ya han sido localizadas.

En Alerta Amber Guanajuato se reportaron 68 mujeres desaparecidas, de las cuales 48 ya fueron localizadas; en Protocolo Alba Guanajuato se reportaron 28 mujeres como desaparecidas y siete fueron localizadas; mientras que en Mujeres desaparecidas Guanajuato 11 fueron reportadas como desaparecidas y cinco han sido localizadas.

Desglosada la información queda de la siguiente manera: en enero se reportaron 15 mujeres desaparecidas en la página Aleta Amber Guanajuato, en febrero nueve, en marzo 13, en abril 15 y en mayo 16, dando en total 68.

En Protocolo Alba Guanajuato se reportaron siete en enero, cuatro en febrero, cinco en marzo, ocho en abril y cuatro en mayo, dando como total 28; en Mujeres desaparecidas Guanajuato se reportaron como desaparecidas cinco en enero, una en marzo, tres en abril y dos en mayo, siendo en total 11.

“TODOS LOS DÍAS TE MUERES, TODOS LOS DÍAS RENACES”: ESQUIVEL

Para la señora Esquivel, la desaparición de su hija desde hace más de 400 días la ha dejado desolada, ya que “se llevaron a mi entraña. Todos los días te mueres, todos los días renaces, es una incertidumbre, es una lucha porque alguien me diga dónde está para encontrarla. Desde que tenía cinco horas de desaparecida la empecé a buscar y desde entonces no he dejado un solo día de buscarla”.

La señora Esquivel, quien es integrante del Colectivo Mariposas Destellando, Buscando Corazones y Justicia, platicó que su hija Irma María José Simón Esquivel, conocida como” Majo”, desapareció el 17 abril 2020 cuando se dirigía a una fiesta en San Miguel Octopan a la edad de 22 años.

“Ella vino de vacaciones en abril cuando empezó la pandemia, nosotros somos de Celaya, pero decidió irse a trabajar como niñera al Hotel Fiesta Americana en Cancún. Desde su desaparición no dejo de buscarla, voy todos los días si se puede al Ministerio Público, salgo a buscarla a dónde me dicen que vaya e inclusive he ido a todas las fosas clandestinas que hay en el estado”.

Indicó que su hija tiene actualmente 23 años y pidió a la población que si sabe algo se lo hagan saber, “sean nuestros ojos, díganos cualquier indicio, tengan empatía. Nadie sabe lo que estamos viviendo”.

“La gente piensa que no existe esto, pero cada vez es más grande en Celaya y en todo Guanajuato. Esto que se vive no se puede expresar con palabras, pero a pesar de todo el dolor y sufrimiento mi esperanza por encontrarla no acaba”.

Por otra parte, las características que se dieron a conocer en la página Protocolo Alba Guanajuato, indican que María José tiene cabello largo, castaño y rapado de ambos lados. Mide 1.60m y pesa 55 kilos y tiene ojos medianos color café oscuro.

Tiene varios tatuajes, uno en la pantorrilla con un hongo, otro en la pierna derecha con una imagen de cabina de teléfono, otro en la en la mano izquierda donde se colocó flores en color verde con rojo y otro en la costilla de lado derecho donde se puso un arpa.