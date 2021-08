Causa reacción a chavos la vacuna

La primera dosis de la vacuna anticovid-19 para la población de 18 a 29 años de edad causó reacciones entre una gran mayoría de jóvenes en Salamanca.

Algunos tuvieron dolor de cabeza y a otros les dio fiebre.

Entre los efectos más comunes que este sector de la población más padeció fue el dolor de cabeza, fiebre, cansancio, algunos jóvenes comenzaron a sentir malestar después de las primeras horas de la aplicación de la vacuna AstraZeneca, mientras que otros los sintieron hasta el día siguiente.

Mientras que otros describieron sentir náuseas, escalofríos, fiebre hasta los 38°, dolor en articulaciones e incluso hay quienes durmieron más de 6:00 horas, después de la aplicación de la primera dosis.

"Yo me la puse a las 9:00 de la noche y desde entonces me dio fiebre, ya me tomé un paracetamol y no se me quita, me duele horrible la cabeza y mis ojos y mi mano y tengo mucho escalofrío y mis pies están helados y no pude dormir", dijo Brenda.

Por su parte hubo jóvenes que señalaron sentirse completamente bien y no haber sufrido ningún efecto, más que un ligero dolor en la zona de aplicación que se esfumó, luego de un par de minutos.

Cómo es ya características de esta generación, las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, donde dieron a conocer su sentir, pero también invitaron al resto de la población de su edad a vacunarse, a través de fotos e imágenes que contenían la leyenda "vacunarse salva vidas".

Según la Organización Mundial de la Salud, los efectos secundarios de la vacuna pueden durar por un lapso de 48 horas, después de su aplicación.

El pasado martes empezó la jornada de vacunación anticovid-19 para jóvenes de 18 a 29 años de edad y finalizó el jueves, una jornada en la cual se tuvo una gran participación por parte de este sector.