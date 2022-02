Causa acumulación de basura irregularidad en el servicio de recolección

Habitantes de la colonia Villa Salamanca 400 denunciaron que continúan las irregularidades en el servicio de recolección de basura, debido a que no se respetan los días y horarios establecidos, lo que ha generado se acumulen los residuos domésticos de las poco más 300 familias que viven en la zona.





Convierten vialidades en tiraderos de basura en Villa Salamanca 400.





“Según la ruta debe pasar tres veces a la semana martes, jueves y sábado, pero hay veces que no vienen los sábados y se junta mucha basura como ahí en la esquina, y pues no hay de otra que andar cuidando que los perros no la rieguen, porque a nadie recoge sus bolsas, luego los vecinos tenemos que andar barriendo el regadero”, refirió Ivette Jaramillo vecina del lugar.

Aunado a ello, otra de las problemáticas que enfrentan los colonos son las constantes fallas en la red de alumbrado público y la falta de seguridad en las inmediaciones, pues aseguran carecer de recorridos de vigilancia de parte de las autoridades en materia de seguridad que operan en la localidad.





Vecinos pidieron se atiendan las necesidades de las poco más de 300 familias que viven en la zona.





“Para acá casi no viene la policía o la Guardia Nacional, a menos que pase “algo”, ahí si andan a vuelta y vuelta, pero un rato ya que después se van y después la colonia se queda sin quién venga a dar recorridos o atender las fallas que reportamos de las lámparas y no vienen a cambiarlas, que porque deben ser un determinado número de fallas para que puedan salir hasta acá, sino, no vienen”, argumentó María Rodríguez.

Ante ello, los vecinos pidieron a las autoridades se atiendan las necesidades de las poco más de 300 familias que viven en la zona, misma que queda fuera de la mancha urbana, a un costado de la carretera Salamanca-Celaya.