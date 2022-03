Cauce natural del río Lerma ha desaparecido

Para evitar la contingencia hídrica que vivió el municipio durante el 2021 y que afectó más de 15 mil hectáreas de cultivo en todo el estado, resulta necesaria la limpieza del río Lerma, toda vez que su cauce natural ya no existe debido a la falta de lluvias, la intervención del hombre y el crecimiento de árboles y maleza.

Al respecto Agustín Robles Montenegro, presidente del Distrito de Riego 011, señaló que la limpieza de este afluente sería una solución primaria para que el agua fluya como hace años lo hacía. Explicó que por el río pasaban hasta 500 millones de metros cúbicos por segundo, sin embargo ahora su capacidad se ha visto disminuida.

Local Persiste falta de vigilancia a descargar industriales

“Ahora cuando el río lleva 100 litros de agua ya se está derramando, entonces el río Lerma está prácticamente saturado y contaminado, principalmente de basura que los mismos ciudadanos tiramos. Hay árboles que crecen en el cauce del río, lo que ocasiona que no tenga la capacidad de agua que tenía antes (…). El agua corría todo el año y solo se limpiaba, pero ahora como ya no corre agua de manera natural se deja de usar y lo que no se usa se comienza a deteriorar”, indicó.

Detalló que el principal problema que tiene este afluente de agua es que su cauce natural ya no existe, debido a la falta de lluvias, al crecimiento de árboles y en algunas ocasiones a las tornas que son los costales de arena que a gente coloca para retener el agua y no las quitan, entonces se acumulan residuos y cada vez queda menos caja para almacenar agua y si no se limpian los cauces la capacidad disminuye.

“Si cada año durante febrero, marzo y abril, antes de que llegue la temporada de lluvias se da mantenimiento al cauce, no habría problemas de inundación; claro si hay lluvias catastróficas y no tenemos a donde desfogar sí tendríamos problemas”, refirió.

En Guanajuato el río Lerma tiene una extensión de 192 kms y para sanear este importante cuerpo de agua, Agustín Robles Montenegro estimó que se necesitan 80 millones de pesos, sin embargo para realizar este proyecto ha faltado voluntad por parte del gobierno federal quien es la primera instancia encargada del Lerma.

Cabe destacar que desde hace más de 30 años grupos ambientalistas han solicitado a las autoridades federales el saneamiento del río Lerma, que cabe señalar también enfrenta un grave problema de contaminación en sus aguas.