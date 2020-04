Castiga CFE a campesinos con cortes de electricidad

En medio de la emergencia nacional que sugiere que las personas se queden en sus casas y en plenos días santos, la Comisión Federal de Electricidad llevó a cabo cortes de energía en zonas rurales, sin previo aviso para las personas que usan dicha energía para la producción de alimentos.

León, Irapuato, Salamanca, Cortazar y Celaya son algunos de los municipios donde hubo los cortes de energía, los cuales fueron llevados a cabo durante el jueves y viernes pasados, con el argumento de los endeudamientos que tienen campesinos con la Comisión Federal de Electricidad.





⬇️Da clic aquí⬇️

Local Cumple coronavirus cinco semanas en Guanajuato

“Es indignante, en plenos días santos andaban cortando la luz sin avisar previamente, sin una notificación previa, a pesar de que hay acuerdos para pagar los adeudos que ni siquiera son por atrasarnos, sino porque subió el precio de la energía y para muchos resultó incosteable, pues las cosechas no han sido buenas, pero aun así le valió y dejaron sin luz a varias comunidades”, dijo Candelario Rodríguez Guzmán, habitante de la comunidad de La Soledad, en Irapuato; se estima que en el estado hubo unos 75 cortes de energía que dejaron sin electricidad a unos 45 mil habitantes de las zonas rurales guanajuatenses.

45 mil guanajuatenses de las zonas rurales se quedaron sin luz

Rubén Vázquez de la Rosa, presidente del Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense, ha sido uno de los que han encabezado protestas contra la Comisión Federal de Electricidad precisamente por los cortes de energía que han sido realizados presuntamente de forma arbitraria por el Gobierno Federal.

Incluso, el pasado 10 de marzo fue realizada una protesta simultánea afuera de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad que tiene en el estado, pues aunque hay un adeudo por parte de los productores cuando subió el precio de la electricidad, no se respetó el acuerdo que se tiene de ir pagando paulatinamente este adeudo; un mes después, los cortes de electricidad regresaron al estado.

Apenas el 10 de marzo hubo una manifestación contra CFE por los cortes de energía que hizo la CFE

Macario Rea González, presidente del Comité Agropecuario de Guanajuato, dijo por su parte que interpondrán una demanda colectiva contra la Comisión Federal de Electricidad, pues tan sólo en Celaya fueron cinco mil las personas que se quedaron sin luz durante el fin de semana.

“De por sí no hay apoyos para el campo, ya había un acuerdo para pagar los adeudos y ahora estos cortes sin avisar, porque dentro del acuerdo está establecido que primero se avisará, pero no hubo tal y la gente se quedó sin agua, porque no hay electricidad para hacer funcionar los pozos y uno no se puede ni siquiera lavar las manos, como dicen las autoridades para prevenir el coronavius, porque nos dejaron sin la luz.

Hay una insensibilidad por parte del Gobierno Federal, n entienden que no queremos despensa, queremos que nos dejen trabajar, pero pareciera que lo que se quiere hacer es matar al campo mexicano”, dijo el líder productor.

De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, son alrededor de cuatro mil los productores que adeudan energía, con un monto que asciende a los 15 millones de pesos.