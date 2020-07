Casos de hepatitis, poco frecuentes

En el marco del día mundial contra la hepatitis, la Jurisdicción Sanitaria V informó que se cuenta el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASIT) en Irapuato o Celaya donde se da seguimiento a los pacientes que padecen esta enfermedad.

El jefe jurisdicción Sanitaria V, Juan Jesús Martínez García, manifestó que los pacientes pueden desarrollar esta enfermedad como consecuencia de ingerir algunas sustancias tóxicas, como el alcohol y ciertas drogas, aun así la causa más común de este padecimiento es a través de los virus.

Señaló que los virus más frecuentes que producen esta enfermedad son A, B, C, D, E, F y G, los cuales provocan síntomas como fatiga intensa, náuseas, vómito, dolor abdominal, ictericia la cuál es la coloración amarillenta de la piel y los ojos y el oscurecimiento de la orina.

En el municipio, este padecimiento es poco frecuente, sin embargo eso no significa que no se generen casos, pues la Jurisdicción Sanitaria V, tiene como registro dos casos de Hepatitis A, dos de B, tres del C y cero del D, estas cifras son en los meses de enero a julio.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 325 millones de personas en todo el mundo padece esta afección de forma crónica y 1,4 millones mueren cada año por esta causa.