Casi llenas las presas en Salamanca

Las presas Huaricho y Mendoza en este municipio se encuentran entre el 90 y 95% de su capacidad. Sin embargo estás captaciones pluviales no tienen aplicación agrícola, como otras ya que los vasos funcionan solo como contención.

En términos generales, el estado enfrenta una situación hidráulica crítica y que las presas están en sus niveles más bajos. Los cuatro embalses más grandes, como son la Allende, Purísima, Solís y la Laguna de Yuriria están en conjunto a un 43.2% de su capacidad con agua almacenada.





El director de Protección Civil, Candelario Cú Gutiérrez informó que la función de los embalses Huaricho y Mendoza que tienen una captación significativa, tienen la función de regular la bajada de agua de la zona serrana.

La función primordial de las presas del Huaricho y Mendoza, precisó, es la de evitar afectaciones en comunidades aledañas y de los drenes durante la temporada de lluvias.

“Estas presas son conocidas como rompe picos. No son de alta capacidad y no son utilizadas para el riego, incluso no tienen compuertas y su nivel es regulado por su vertedero. El agua que almacena es solo de captación pluvial”, explicó el director de Protección Civil.

El funcionario Informó que el personal de Protección Civil monitorea permanentemente los niveles de presas, ríos y canales para prevenir afectaciones a la población.