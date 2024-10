Carlos Mercado a nuevo titular de bienestar y desarrollo social en Salamanca

En su segunda etapa de gobierno, César Prieto Gallardo, presidente municipal, anunció a Carlos Alberto Mercado Gómez como director general de la dirección de Bienestar y Desarrollo Social, cargo que asumió a partir del 10 de octubre, cuyo principal compromiso será la definición y convocatoria para la elección de delegados urbanos y rurales, una de las tareas pendientes durante su primera etapa y que buscará consolidarse en los próximos 40 días de este nuevo trienio. Asimismo, anunció a Ricardo Rocha como nuevo titular de la Oficial Mayor.

Fue a través de las redes sociales del gobierno municipal, en donde, el mandatario municipal dio a conocer la noticia. Durante el anuncio, Prieto Gallardo destacó que, tras haber tomado protesta el pasado 10 de octubre para un nuevo periodo al frente del municipio, el gobierno ha avanzado en la planificación de las acciones que se implementarán en los próximos tres años. “Uno de los cuatro ejes de gobierno, más uno transversal, tiene que ver con la reconstrucción del tejido social y es ahí donde la dirección de Bienestar y Desarrollo Social jugará un papel fundamental, en especial en el tema de definición y elección de delegados urbanos y rurales”, señaló.

El presidente municipal subrayó la importancia de establecer un proceso ordenado para la elección de los delegados, quienes tendrán la responsabilidad de transmitir las necesidades de las colonias y comunidades al gobierno municipal, esto basado en lo que se señala en las modificaciones de la nueva ley orgánica municipal, en donde se establece un plazo de 15 días para lanzar la convocatoria y 25 días para completar el proceso de selección y designación de los nuevos titulares.

Prieto Gallardo explicó que, en el pasado, el proceso de designación de delegados no se realizaba de manera adecuada, a pesar de la definición clara que marcaba la ley y consistía en que estos perfiles debían ser los enlaces entre la administración municipal y las comunidades, pero, en lugar de delegados se utilizaban figuras como los comités de participación ciudadana, que no estaban previstos en la legislación y que asumían funciones adicionales no contempladas, como las de tesorero, secretario o vocal.

“Durante muchos años nunca se llevó a cabo de manera correcta la designación o elección de delegados, en muchas ocasiones, manejaban la figura de los comités de participación ciudadana, que no estaban previstos en la ley. La función de un delegado es ser un enlace entre la administración y el ayuntamiento, esto quiere decir que los delegados que se van a elegir y en donde ustedes van a participar en la elección, tienen bajo su responsabilidad llevar al ayuntamiento y a la administración todas las necesidades que tengan que ver con mejorar las condiciones de vida en las colonias y comunidades”, indicó.

Carlos Mercado, nuevo director de Bienestar y Desarrollo Social, cuenta con una amplia trayectoria en la planeación de actividades en favor de la comunidad, además, fungió como titular de la dirección de Comude en la etapa anterior, mientras que Francisco Rocha, abogado de profesión, aportará su conocimiento para optimizar la gestión de los recursos.