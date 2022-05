Carecen autoridades de estrategia de atención a pasivos ambientales

Tras el retiro de una parte de los pasivos ambientales al interior del predio de la ex empresa de pesticidas de Tekchem en 2016, las acciones para el saneamiento del sitio se han estancado por casi seis años, en este periodo fueron retirados más de siete mil barriles con residuos tóxicos, sin embargo, a la fecha prevalecen más de 14 mil toneladas de polisulfuro de calcio al aire libre que, al llover, es absorbido por el subsuelo contaminando mantos freáticos, señaló Miguel Granados Baeza, integrante del Bloque Ambientalista de Salamanca y presidente de la Asociación Valle del Lerma.

Aunado a ello, el ambientalista consideró que todavía hay mucho que cuestionar sobre las emisiones de fuertes olores que hacen algunas empresas, así como de los tiraderos de basura abiertos y las afectaciones que aquejan los mantos acuíferos por la presencia de residuos.

“Sabemos que hay empresas que emiten olores muy fuertes, sobre todo en la madrugada, sabemos que hay ríos profundamente contaminados, por ejemplo el Lerma o Temascatío, vemos el problema de la basura, tiraderos abiertos y clandestinos, los lodos tóxicos que aún permanecen en el Cerro de la Cruz, aunque hay que reconocer que se hizo algo, pero las acciones quedaron estancadas”, refirió.

Granados Baeza consideró que las autoridades deben retomar las acciones para atender el retiro de los pasivos ambientales que afectan la salud de los salamantinos. “Esto no lo pueden dejar así sólo porque no se ponen de acuerdo o no tienen la voluntad de hacer su trabajo”, afirmó.

Vecinos aledaños

A pesar que la problemática de los pasivos ambientales, es un tema que afecta a la ciudadanía en general, son los vecinos de colonias como La Cruz, San Juan de la Presa e incluso la comunidad San José de Uluapa, los más afectados, debido a que en temporada de altas temperaturas se producen incendios derivados del efecto lupa, además que los olores son más perceptibles.

Falta de voluntad principal freno de responsabilidad ambiental.

Ante estas situaciones, los residentes manifestaron que a causa de los olores que emanan, se propician malestares, que van desde mareos, irritación de ojos y vías respiratorias, por lo que reiteraron la solicitud que ha quedado como una asignatura pendiente al pasar de los años; se sancione a las empresas que contaminen y concluir el retiro de pasivos.

“Las autoridades federales y de todos los niveles continúan en deuda con la población salmantina al no cumplir con su responsabilidad ambiental y los más afectados somos quienes vivimos aquí en los alrededores”, argumentó Alberto Olvera habitante.