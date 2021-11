Cárceles sobrepobladas y El Zapotillo, temas de agenda del gobernador con AMLO

León, Gto.- Durante su visita a Irapuato, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo planteará al presidente Andrés Manuel López Obrador ampliar Centros de Readaptación Social del estado con una inversión por 1 mil millones de pesos, debido a que registran 45% de sobrepoblación y el otro tema que abordará es el de la presa El Zapotillo, así como infraestructura carretera.

En relación a los reclusorios comentó que todos se pueden ampliar pero solamente en municipios como Valle de Santiago, León, San Felipe y Guanajuato, para tal efecto se requieren entre tres mil y tres mil 500 espacios más, lo que se deberá superar en el sexenio, aunque esta no es la solución definitiva.

Dijo que en el sexenio anterior se recluyeron 850 criminales y actualmente van más de dos mil 200 sentenciados, y los que faltan que se encuentran en juicio.

“Tenemos un problema grave ya de sobrepoblación, de hecho cuando yo entré en todas había un colchón del 20% y ya lo rebasamos, se liberan cinco órdenes diarias”, explicó.

Informó que cuando llegó la gubernatura había cinco mil personas recluidas y ahora son siete mil 300 y muchas están en tránsito, pero se tienen que revisar temas porque mucha gente ya cumplió, pero no ha podido reparar el daño, se tienen que ver mecanismos con el Poder Judicial para saber cómo hacerle.

Comentó que se requieren ampliar las prisiones o hacer una nueva que puede costar entre 3 mil y 5 mil millones de pesos, se requieren 50 hectáreas y “nosotros ya no tenemos dinero, no puedo pedir ya deuda, porque ya comprometí 10 mil millones de dólares ya lo señalé”, aseguró.

Pedirá infraestructura carreteras

Por otro lado informó que la única reunión que tuvo con AMLO fue el 17 de diciembre de 2018 donde le expuso la ampliación de la carretera Silao-San Felipe y el libramiento de Empalme a Escobedo en Comonfort, así como la ampliación de Salvatierra a Acámbaro que la construye el estado. Ve probable que avance del puente Silao a León a la altura de Comanjilla, que impulsa la senadora Malú Micher y el puente de la Soledad en Abasolo donde se han registrado muchos accidentes.

Plan “B” de El Zapotillo

Comentó que también abordará con AMLO el tema del agua porque El Zapotillo es fundamental, ya hubo una solución para Jalisco, pero sigue pendiente Guanajuato.

“Ya hay una propuesta, queremos presentarla y hacerla en conjunto con el gobierno Federal, entonces creo que es ahí la oportunidad para explicarle, digamos a grandes rasgos lo que es esta propuesta y esperamos derive en una mesa técnica”, explicó.

Dijo que con Germán Martínez, director de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) hay un gran avance con su equipo técnico.

Falta presentar el plan “B” al presidente porque esto implica una decisión técnica y también de recursos, y sólo lo puede resolver el presidente. Lo que se tendría que invertir es menor a lo que se iba a gastar en el ducto.

Otro tema que abordará es la tecnificación de la presa de la Purísima para Irapuato, donde tienen ya la presa del Granito hecha y no le están sacando agua porque les falta la tubería de ahí a Celaya.

Tienen derechos de la Cuenca del Pánuco, Xichú y Atarjea y quieren que se formalicen esos derechos en un documento jurídicamente sustentado por si en un futuro se ocupará una presa ahí.

Situación de Jorge Romero, decisión del Poder Judicial

En el caso del diputado federal electo Jorge Romero comentó que no quiere politizar y que el Poder Judicial es autónomo y en todos los casos tiene que prevalecer la justicia y el derecho.

Por otra parte Diego Sinhue mencionó que la extorsión va a la baja de acuerdo a las encuestas del INEGI, porque tuvieron años de crecimiento exponencial, la Fiscalía General del Estado creó la Unidad Especializada Antisecuestros y también la Unidad Especializada para Extorsión, hay diferentes tipos una de las más frecuentes es la telefónica o virtual que se hace desde otro estado y es difícil de combatir.

Se requiere solución a problema técnico en Abasolo

En Abasolo compartió que el problema es técnico y depende 100% de la operación, y el Río Lerma saca el agua de la presa de Solís y tiene una mayor capacidad que el Turbio.

Cuando están desfogando la presa de Solís, el río Turbio pega de frente con el río Lerma y se regresa el agua, por lo que se inunda Abasolo.

Los expertos le dicen que se tendría que hacer un desvío del río Turbio para que se integre al Lerma, no haciendo una T sino una curva, para que el río Lerma no regrese el agua.

"Desviar un río como el Turbio imagínense lo que implica, primero de permisos y luego de dinero, no son inundaciones de días sino de meses", explicó.

Pruebas de control y confianza

El gobernador dirigió un mensaje a los alcaldes: "Quien ponga a un director que no tenga (o no pase) las pruebas de control y confianza comete un delito, no lo digo yo, lo dice la ley”, explicó el mandatario que dará una prórroga de tres meses.