Capirotada el Postre tradicional de la cuaresma

Desde hace 40 años, Doña Chayo prepara capirotada, postre tradicional de la temporada de Cuaresma en donde su elaboración y consumo se hace popular entre los salmantinos.

Rosario Calistro Prieto “Doña Chayo” tiene una fonda en el mercado Tomasa Esteves, en este pequeño espacio se preparan los más exquisitos platillos típicos de la cuaresma, uno de ellos, la receta de la capirotada que aprendió gracias a las enseñanzas de su madre.

“La capirotada es un postre muy fácil de preparar que consiste en pan añejado, yo rebano el bolillo que tiene que estar duro para posteriormente dorarlo en el comal con un poco de aceite. Para esto, ya debemos tener preparado el dulce hecho con piloncillo y otros componentes que son el secreto de la casa, ya que lo tenemos listo, bañamos con el dulce el pan que doramos en el comal y nos queda lista la capirotada, únicamente le agregamos pasas, queso y yo le pongo rebanadas de naranja que le dan un sabor especial” explicó.

No solo la capirotada es preparada en este lugar, también ofrecen chiles rellenos, camarón con nopales, pescados y una gran variedad de comidas de Cuaresma, pues a decir de Doña Chayo la tradición de no comer carne, no se ha perdido ya que “existe mucha gente en esta vida y si una comida no le gusta a unos, le gustará a otros, pero nosotros como comerciantes no debemos flaquear” dijo.

Se dice que este postre tradicional de la cocina mexicana llegó al país durante la época de la conquista, ya que era un platillo consumido por los españoles y durante mucho tiempo principalmente en las décadas de los 60 y 70s era muy común entre la comida de las familias mexicanas.

Se dice que la capirotada tiene un simbolismo religioso; el pan, simboliza el cuerpo de Cristo sacrificado por los pecados, una analogía de la Eucaristía, de la fracción del pan, del que los cristianos participan y se alimentan para la vida eterna, mientras que la miel de piloncillo, su sangre y las especias que se utilizan, como clavos y canela, simbolizan los clavos y la cruz de la Pasión de Cristo, en tanto el queso que cubre el pan simboliza el sudario de la Verónica y la Sábana Santa donde se envolvió a Cristo bajado de la cruz.