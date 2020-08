Caótico regreso a la actividad escolar

La falta de claves y de correos electrónicos para poder ingresar a la plataforma educativa, fallas en el sistema, ausencia de señal, problemas para adaptarse al nuevo modelo educativo, estrés de padres de familia, son algunos de los múltiples inconvenientes surgidos al iniciar las clases por televisión, en línea, por la radio, por parte de la educación pública. En la privada, fueron mínimos los problemas.

En infinidad de hogares no pudieron comenzar las clases por las dificultades en la señal tanto en la zona urbana como en el medio rural. No pudieron sintonizar los canales. Un verdadero caos, ante las complicaciones que tuvieron alumnos y padres de familia, pues por ejemplo en televisión abierta, no les llegó la señal y se quedaron sin escuela el primer día.

Las dificultades se registraron en diversos municipios incluyendo León, Irapuato, Salamanca, Celaya, pese a que se supone tienen la mejor conectividad. Se desconoce cuánto tiempo va a pasar para que se restablezca la señal y la sociedad se adapte a este modelo digital.