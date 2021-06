Candidatos todavía tienen protección

Sophía Huett López, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, aseguró que los candidatos que solicitaron protección para el proceso electoral que acaba de concluir aún cuentan con esa seguridad, pues se sigue valorando la pertinencia de mantenerla de acuerdo a la situación por la que atraviese.

Cinco son los ex alcaldes que han sido asesinados en Guanajuato.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública dijo también que quien solicite seguridad, sin importar si es candidato, ex candidato o alcalde, pero que lo justifique con una denuncia, se le brindará.

Cuando existe algún indicio de amenaza es importante realizar una investigación profunda para que se puedan dictaminar las causas que llevaron a cometer estos actos de intimidaciones contra funcionarios o ex funcionarios públicos, así como conocer quiénes están cometiendo este acto y determinar el mecanismo apropiado para su protección.

Huett López, explicó además que la protección a candidatos o ex candidatos no es una situación que se retire de manera inmediata, sino que tiene que ser gradualmente hasta que se da con una valoración del caso, en el caso de los municipios donde la situación de inseguridad es un poco más dura se extiende la protección a los alcaldes o alcaldesas ganadores.

“No se retira de inmediato, esto tiene que ser gradualmente, no es como que de un día para otro desaparezca la protección que se les dé (…). Se ha dado continuidad a la protección que se les vendría dando con una valoración el análisis de riesgo no se hace una sola vez y ya no vuelva a ocurrir, sino que se va valorando la situación conforme se van cambiando los escenarios”, señaló.

De acuerdo al registro de la Organización Editorial Mexicana desde 2017 hasta 2021 han sido cinco los ex alcaldes asesinados en el estado de Guanajuato; el primero fue el ex alcalde de Pueblo Nuevo, asesinado en septiembre de 2017; Hugo Estefanía Monroy, ex alcalde de Cortazar, asesinado en noviembre de 2019; José Antonio Acosta Cano, ex alcalde de Juventino Rosas, asesinado en enero de 2021 y David Sánchez Malagón, ex alcalde de Apaseo el Alto, asesinado el miércoles.