Cáncer de próstata, cuarto cáncer más común en el mundo

CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- De acuerdo a la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO por sus siglas en inglés), el cáncer de próstata es el cuarto cáncer más común en el mundo, pues a nivel mundial un millón 414 mil 259 personas fueron diagnosticadas con cáncer de próstata en el 2020, ante estas cifras se pretende hacer conciencia en los hombres de este problema y que dicho cáncer sea detectado a tiempo.

Es por ello que este 11 de junio se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Próstata, cabe señalar que esta enfermedad es considerada la primera causa de mortalidad en hombres por tumores en edad adulta, debido a que en la mayoría de los casos se diagnóstica en etapas avanzadas.

En Celaya, se han registrado en promedio seis casos al mes, de los cuales se ha tenido de dos a tres muertes por año por esta enfermedad, además que es importante mantener una revisión periódica para que esté diagnóstico no sea elevado.

De acuerdo con el doctor Juan Carlos Huerta, médico especialista en urología oncológica y miembro de la Asociación Mexicana de Urología Oncológica, señaló que actualmente el cáncer de próstata es más constante y se ha detectado que se han registrado aproximadamente poco más de 6 mil muertes a nivel nacional por esta enfermedad; sin embargo el registro no es exacto porque muchos hombres no acuden a revisión y algunos no son detectados.

Cabe señalar que en México se registró en el 2020, 26 mil 742 nuevos casos y siete mil 500 fallecimientos por este tumor, de acuerdo con datos de la plataforma interactiva Observatorio Global de Cáncer (Globocan), de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

El cáncer de próstata se origina cuando células malignas de la próstata comienzan a crecer fuera de control en los tejidos de la próstata; la próstata va cambiando progresivamente con la edad y si se agranda mucho puede llevar a causar problemas como este.

Actualmente esta enfermedad se puede desarrollar en los hombres de los 45 años en adelante, por lo que es importante que acuda a las instituciones médicas para realizar los estudios correspondientes.

El doctor Fulgencio Silva señaló que hay pocos casos. | Foto: El Sol del Bajío

Es importante recalcar que este padecimiento es de lento crecimiento, por lo tanto, no presenta síntomas en etapas tempranas, hasta que está ya está avanzada, pero hay algunos síntomas que pueden ayudar a prevenir, como, flujo de orina débil o interrumpido, ganas repentinas de orinar y aumento de frecuencia; dificultad para iniciar el flujo de orina y para vaciar por completo la vejiga, dolor o ardor al orinar; dificultad para tener una erección; presencia de sangre en la orina o el semen y dolor de espalda, pelvis, las caderas o pelvis, que no desaparece.

Además si se tiene antecedentes de cáncer de próstata en familiares cercanos padres o hermanos, existen también factores de riesgo modificables, tales como el consumo en exceso de carne roja y productos lácteos, beber alcohol, fumar y tener obesidad o sobrepeso.





Hasta el momento es importante señalar que el Instituto Nacional de Cancerología ha señalado que un 70 u 80 por ciento de los hombres llegan con una primera etapa metastásica, lo que ayuda a dar atención adecuada.

Se sabe que en México actualmente han aparecido casos nuevos, pero en personas menores de 45 años, y aunque aún no se tiene estadísticas de cuántos de trabaja a través de las instituciones de salud para poder tener los datos en este rubro.

El Doctor Fulgencio Silva Gime, encargado del área de vigilancia epidemiológica del ISSSTE, señaló que lo principal es la prevención a la población vulnerable, el protocolo es realizar un cuestionario para derivado de ello se dará un parámetro de si está o no en riesgo, de salir positivo se manda una prueba del antígeno prostático, la rápida prueba y la de laboratorio, para confirmar el resultado.

Después de los 40 años es necesario que se hagan estudios periódicamente de uno o dos veces por año.