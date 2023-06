Cancelan permisos para guías de turistas

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- El alcalde Alejandro Navarro Saldaña informó que la cancelación de permisos por hasta un año o el retiro definitivo de los permisos, son algunas de las multas que podrían alcanzar los guías de turistas que ofertaron de forma “engañosa” paquete de recorridos turísticos.

Te puede interesar: Guanajuato garantiza la seguridad de los turistas: Álvarez Brunel

Lo anterior derivado de la denuncia pública que hizo la influencer Eli Esparza. en su red social Facebook, en la que expuso su mala experiencia en su visita a la capital del estado y por la que habría pagado mil 800 pesos.

Local Denuncia influencer estafa en paquetes turísticos de Guanajuato

El alcalde de Guanajuato dijo que las malas experiencias turísticas son algunas de las situaciones que aún se trabaja, ya que pese a los esfuerzos que se han realizado desde la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico continúan presentándose este tipo de acontecimientos.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Incluso manifestó que se han implementado algunas acciones para evitar que el turismo sea víctima de estafas, entre las que se encuentran el hacerse pasar por turistas, con la intención de conocer el tipo de servicios que se brindan, ya que la actividad turística en la ciudad es primordial.

DIF estatal a cargo de la guarda de menor abandonado

Por otra parte, aseguró que acatará la recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos, quien se manifestó en contra de la exposición del menor de edad localizado en la comunidad de San José de la Luz.

Aunque reiteró que no consideró una victimización al bebé encontrado en un costal, no así lo expuso la Procuraduría quien señaló que aunque se tapó el rostro del menor, sí se habría utilizado para la promoción tanto del primer edil capitalino como de la presidenta del DIF y esposa del alcalde, Samantha Smith.

La Prodheg emitió la recomendación a la Procuraduría Auxiliar de Atenciones a Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Guanajuato capital quien habría permitido la exposición del menor, y por el cual se resolvió la no repetición de los actos.

“No se violaron sus derechos humanos de todo lo que dice el señor procurador, pero respeto y acatamos las recomendaciones (…) dice el señor procurador que la publicación de imágenes fue para conseguir un posicionamiento mediático, desde mi óptica eso es subjetivo”, sostuvo.

Alejandro Navarro se comprometió a la no repetición de los actos, “no volverá a pasar, se estará trabajando para que no se repita, yo creo que si esto es un llamado para todo el estado de Guanajuato para que nadie lo haga”.