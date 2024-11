Cancelan elección de delgados y subdelegados en Valtierrilla

Salamanca, Gto. - A pesar de la gran respuesta por parte de habitantes de la comunidad de Valtierrilla, para participar en la elección de nuevos representantes, la asamblea ciudadana en esta comunidad fue cancelada, debido a que personal de Bienestar y Desarrollo Social impidió la participación en el proceso de la planilla un Nuevo Valtierrilla de Guillermo Pérez Hernández, pese a que se registró en tiempo y forma.

Previo al inicio de la asamblea ciudadana programada de 9:00 a 12:00 horas, cientos de habitantes se dieron cita en el jardín principal de la comunidad desde las ocho de la mañana para participar en la elección de sus representantes, una vez que arribaron a la comunidad personal de presidencia municipal, se procedió a la instalación de las casillas para que la población pudiera ejercer su voto, de manera inmediata nombraron a las plantillas registradas y que a la voz de la gente no cumplieron con el proceso de inscripciones en tiempo y forma; la primera presidida por Inés Sánchez y Sanjuana Pacheco y la segunda por Gema Mendoza Castillo y María Guadalupe Castillo, esta última no se presentó, lo que le daba el triunfo a la casilla conformada por Inés Sánchez y Sanjuana Pacheco, lo que provocó inconformidad de los primeros votantes, pues, además de desconocer las propuestas de las fórmulas participantes, se impidió la participación de la planilla un Nuevo Valtierrilla de Guillermo Pérez Hernández, provocando la molestia de los votantes, quienes exigieron un proceso de elección transparente, por lo que, de inmediato el comité de elecciones presidido por Lilian Guadalupe Sandoval procediera a retirarse de la comunidad y cancelando la elección en esta localidad, sin explicación alguna.

José Elías Torres Escarreño, habitante de la comunidad y votante inconforme, señaló que la situación se tornó tensa tras la aparición de representantes de la Presidencia Municipal con dos planillas que, según los vecinos, no fueron registradas en tiempo y forma.

"Queremos que se respete nuestro derecho al voto y que no haya imposiciones. Estamos cansados de las irregularidades que no solo afectan a esta comunidad, sino a muchas más del municipio. hay una planilla que pasó por muchas trabas y resulta que ahora presentan otras dos que no estaban registradas como corresponde", declaró Torres Escareño. Además, señaló que una de las planillas no era conocida por los habitantes y que, en el caso de la otra, ni siquiera se presentó la representante.

Estos acontecimientos, llevaron a los habitantes a juntar firmas para externar inconformidad por el proceso y exigir al ayuntamiento, una lección transparente y y sin imposiciones para los votantes.

Proceso opaco genera incertidumbre

Entre las irregularidades denunciadas, se señala que el registro de una de las planillas fue reconocido en su momento por personal de la Presidencia Municipal, pero posteriormente no apareció en el listado oficial. "Hoy nos dicen que había dos planillas; una no la conocemos y la otra no presentó propuestas claras. Decidimos no participar hasta que se esclarezca todo", puntualizó Torres Escareño.

Finalmente, los habitantes hicieron un llamado a otras comunidades a sumarse a las exigencias de transparencia en los procesos electorales locales. "Esto es un secreto a voces; las irregularidades han sido constantes en todas las comunidades. Queremos ser escuchados y que las cosas se hagan conforme a la ley", concluyó.

Planilla Nuevo Valtierrilla de Guillermo Pérez Hernández, queda fuera

Guillermo Pérez Hernández, representante de la planilla un Nuevo Valtierrilla, en entrevista para El Sol de Salamanca, explicó que tras la llegada del personal de Bienestar y Desarrollo Social a la comunidad, se les informó que su plan y ya no podría participar en el proceso, esto pese a registrarse en tiempo y forma, por lo que, buscarán impugnar el proceso de elección en la comunidad.

"Nosotros nos registramos en tiempo y forma, el día que fuimos nos inscribimos en un documento de fórmulas para delegados y subdelegados, pero nunca nos colocaron fecha y hora del registro, la secretaria que nos atendió nos dijo que éramos la primera planilla de Valtierrilla en inscribirse y aunque insistimos en que nos colocaran la fecha y hora de inscripción, se negaron. Nos imaginamos este panorama y por eso, levantamos un oficio, donde señalamos que el día de la inscripción que fue el 30 de octubre, nos negaron a escribir la fecha en el recibo de confirmación", señaló.

En ese sentido, Pérez Hernández, candidato a delegado en la comunidad de Valtierrilla, externó que tras quedar fuera de este proceso de manera injusta, buscarán una cita con el presidente municipal e impugnar la elección de este domingo, ya que viola el derecho a ejercer el voto de la población.