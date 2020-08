Cancelación del grito pegará al comercio

Prestadores de bienes y servicios resultarán afectados en su economía ante la cancelación masiva de la celebración del grito de Independencia de México a partir del 01 de septiembre. Se está haciendo la recomendación a los comercios para que no incumplan los aforos de los próximos eventos alusivos y se cumpla con las medidas sanitarias.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Francisco Javier González Mijes informó que los segmentos más afectados serán los de venta de cárnicos, súpers, minisúpers, tiendas de abarrotes y todos los establecimientos que expenden botanas, bebidas alcohólicas muy azucaradas





Agregó que otros de los negocios que se verán afectados son los del ramo de servicios como banquetes, grupos musicales, salones de fiestas y restaurantes.





“Sí tendremos una merma porque obviamente no serán las ventas normales. La gente se constriñe a respetar, so pena de que te clausuren el evento. Nosotros queremos cumplir con esto. Si no se respeta el aforo te clausuran o sancionan”, expuso.





Manifestó que la celebración del día del Grito de Independencia ordinariamente generaba ingresos extraordinarios a los afiliados a la Canaco, ya que se genera movilidad y consumo.

“Todos lo que impide la salida de gente nos afecta. Estamos cocientes de que no se pueden hacer actos en la calle con gente reunida y nos lesiona la economía. Todos los productos que se expenden con motivo de los festejos de la Independencia de México obviamente nos mejoran los ingresos. Esta era una etapa buena para nosotros” recordó.





Con los festejos de septiembre, añadió se generaban una serie de activaciones en los negocios ya que “mucha gente festeja en bares, restaurantes o en sus propias casas y hay venta de productos cárnicos, tequila, cerveza y claro que sí nos pega. Somos muy afectos a los antojitos en la cenaduría. Sí, es complicado. Estamos viendo como lo vamos a enfrentar”.





Con el semáforo en color naranja los eventos sociales públicos no deberán ser de más de 100 personas y de 25 los eventos particulares ya que se deben observar medidas sanitarias. No adultos se permitirá la presencia de adultos mayores ni de niñas y niños.