Calles vacías durante las primeras horas del 25 de diciembre

Durante las primeras horas de este 25 de diciembre las calles de la ciudad de Salamanca amanecieron desiertas, fue hasta pasando el medio día que salieron las primeras personas, pero sólo para abastecerse de productos básicos como Agua, refrescos, cigarrillos y algunos alimentos.

Las calles de la ciudad lucían solas y abandonadas sin la existencia de personas, inclusive las calles con mayor vialidad se encontraban solas y sólo había algunas personas que se encontraban barriendo a las afueras de sus negocios.

"Yo me levante temprano para abrir mi tienda, aunque no hay gente a esta hora, no faltara alguien que baje por agua o refrescos para venderles" dijo Abel Cruz comerciante.

Dato....

"Yo me levante temprano para abrir mi tienda, aunque no hay gente a esta hora, no faltara alguien que baje por agua o refrescos para venderles" dijo Abel Cruz comerciante.

En su mayoría las tiendas que abrieron un poco más temprano fueron las de abarrotes ya que es donde la gente se abastecía de comida y bebidas y algunos que otros carros de comerciantes de legumbres que comenzaron a llegar más tarde.