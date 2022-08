Califican de “mediática” línea de atención a extorsiones

Como estrategia mediática fue calificada la “línea directa” con el alcalde César Prieto para hacer denuncias sobre casos de extorsión, debido a que a una semana de haber sido puesta en funcionamiento no se ha informado los resultados el proyecto que trata de aminorar los casos de extorsión, robos y otros actos delictivos, consideró David Saucedo Consultor y Especialista en Seguridad.

Las denuncias de este ilícito son atendidas personalmente por el alcalde César Prieto.

En este contexto, el especialista consideró que la principal estrategia para reducir los delitos debería ser la desarticulación de las células delictivas, a través de un trabajo de investigación policial para identificar los números extorsionadores y rastrearlos; como ejemplo citó la colocación de inhibidores de señal en los centros penales, que es de donde se sabe salen la mayoría de llamadas de extorsión.

“Es una estrategia mediática que no creo impacte positivamente en la reducción de los casos de extorsión, si se trata de ganar puntos de encuesta me parece una muy buena medida, pero no para entregar o generar algún resultado positivo”, consideró el consultor.

Una de cada dos empresas señaló haber sufrido de algún tipo de delito.

En este contexto, invitó a los empresarios y comerciantes de la localidad, así como a la ciudadanía en general a extremar medidas de precaución ante posibles llamadas de extorsión, las cuales además de ser falsas provienen de centros penitenciarios; en caso de recibir este tipo de llamadas recomendó guardar la calma, colgar de inmediato, no proporcionar ningún dato, ni tampoco acceder a entregar alguna cantidad y realizar su denuncia.

Así mismo David Saucedo, dijo que el constante asedio telefónico, se está presentando entre comerciantes establecidos afectando a todos los giros, desde ferreteras, cadenas de autoservicio, restaurantes, zapaterías, tiendas de ropa, entre otros, debido a que las víctimas son escogidas al azar para tratar de estafarlas.

Las modalidades

Existen diversos tipos de extorsión que van desde amenazas de secuestro lesiones u homicidio por parte de algún grupo criminal, familiar accidentado o en problemas legales, menor secuestrado solicitando auxilio, bloqueo de línea telefónica, rifa, sorteo o concurso, o se hacen pasar como trabajadores de alguna empresa.

Incidencia

Luego de que en primer trimestre de 2022, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), realizará una encuesta entre las 36 mil empresas socias, sobre si habían sido víctimas de la inseguridad en los últimos 12 meses, se reveló una de cada dos empresas señaló haber sufrido de algún tipo de delito; en primera instancia se encuentra el robo de mercancía, seguida del robo de vehículos y finalmente la extorsión, que incluye cobro de piso.