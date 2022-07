Califica la “Wera” Reynoso de burla el actuar de AMLO

León, Gto. La senadora del PAN, Alejandra “la Guera“ Reynoso, calificó como una burla el actuar del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y aseguró que en los hechos no alcanza identificar cuál es su estrategia de seguridad.

Esto luego de que por los asesinatos a sacerdotes mexicanos en diferentes regiones del país, el clero criticó la estrategia de seguridad del gobierno federal y pidió ya no militarizar las ciudades a través de un cambio de estrategia.

“Fue una burla porque vemos que el presidente no está dispuesto siquiera a modificar, a cambiar, a revisar o corregir y en los hechos yo no alcanzo a identificar cuál es su estrategia honestamente, porque por un lado nos vendieron una Guardia Nacional porque con esa se iba a mejorar la inseguridad, no ha mejorado”, dijo.

Añadió que los van a querer presionar con la reforma de seguridad para pasar la Guardia Nacional a la SEDENA, pero sin una estrategia, ya que no se trata solamente de cómo va fortaleciendo o dándole más facultades y poder económico a las fuerzas armadas, sino realizar un plan para combatir la inseguridad.

“Lo que busca el clero justo es primero el diálogo, la construcción de la paz, lo que busca el clero es que se escuchen las diferentes voces en las diferentes regiones del país y lo que el clero, justo, y lo que le está pidiendo al gobierno federal es revisar la estrategia de seguridad”, agregó.

Dijo que ya está probado que este plan no ha funcionado o al menos quienes la deberían de implementar no la han entendido.

La senadora dijo que para el presidente de México hay más compromiso en saludar a las mamás de los narcotraficantes que en proteger a la ciudadanía y aseguró que las iglesias son un sector muy importante que trabaja en la reconstrucción de tejido social y lo único que piden al gobierno federal es que haga su “chamba”.

Además aseguró que ya es momento de que deje de hablar del pasado y se ocupe del presente y reúna a todos los entes de la sociedad para trabajar en conjunto.