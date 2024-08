Urgente: Mejorar la calidad del aire en Salamanca

Joel Berlín Izaguirre, presidente del patronato para el monitoreo de la calidad del aire en Salamanca, señaló que es importante para la mejora de la calidad del aire del municipio de Salamanca.

“En primer nosotros como patronato buscamos que participemos todos porque la ciudadanía desde el momento en que sus propios automóviles no son verificados, y a pesar de hacerlo, echan humo no los multan o que tienen la situación de que queman basura o lotes baldíos es una falta de conciencia ciudadana que todavía no se logrado evitar, hemos buscado el cómo poder reducir estas acciones y lo hemos buscado para mejorar la calidad del aire”, señaló Berlín Izaguirre.

El presidente del patronato indicó que actualmente existe un problema ambiental por la presencia de Petróleos Mexicanos, por lo que es importante mejorar esta situación ambiental.

“Actualmente en lo local es petróleos Mexicanos, pero por dirección de vientos nos puede traer desde el área de Irapuato otros elementos que no se tiene para la investigación, yo puedo estar determinando que hay partículas pero no sé qué tipo de partículas para saber de dónde pueden provenir, entonces es una situación muy pesada porque hace falta la intervención del sector investigación el cual como que su fin es sacar solamente documentos de investigación básica o algo que les deje para las becas famosas que les da el CONACYT pero no para solucionar los problemas que salen”, señaló.

Joel Berlín, finalizó, “También el hecho de que cuando ocurren accidentes en donde fallecieron algunos trabajadores de PEMEX, todo mundo habló del problema pero no de la causa y nunca lo dieron a conocer, lo único que dijeron que fue la falta de energía y que eso fue lo que generó el problema; la conciencia política de los funcionarios en políticas ambientales para cuidar la salud pública no existe, entonces los políticos que están en las dependencias de gobierno estatal, municipal no está, entonces ellos son los que deben de cuidar a la población, y nosotros como patronato lo único que hemos podido hacer es estar al pendiente de lo que ocurra, asistir a las reuniones cuando lo soliciten, pero estamos buscando más mecanismos de trabajo”.