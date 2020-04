Cae la venta de ganado en pie por covid-19

Asociados del Tianguis Ganadero en el municipio, agrupación que abastece al mercado regional de ganado en pie, como a la Ciudad de México y el estado de Michoacán, han resentido una reducción de ventas hasta en un 60%, en tanto que los precios por kilogramo en ovinos disminuyó al 63 porcentual.

Juan Antonio Díaz rojas, miembro del Tianguis Ganadero, informó que las ventas han disminuido drásticamente, en general, pues de venderse hasta cuatro camiones con 200 animales cada uno, han vendido durante la semana solo uno con 80 cabezas.

“En la ciudad de México han parado muchas actividades, por este motivo los compradores que venían de allá ya no lo hacen. Esta semana, solo llegó un camión, de cuatro que regularmente venían”, expresó el ganadero.

La venta de animales depende directamente del consumo que los ciudadanos hacen a los comercios como las carnicerías o los lugares de comida y al haber una depresión en la economía, se refleja necesariamente en los niveles de venta de los introductores de ganado, explicó.

“Si la gente no sale, no le compra a los birrieros ni a las carnicerías y esto nos afecta directamente, para sacar nuestros animales y tenemos que fiarlos. Si no fuera así no venderíamos nada”, dijo.

Un promedio de 70 ganaderos e introductores de ganado dentro del municipio están siendo afectados por las medidas de prevención ante el Covid-19.

Sector que está siendo olvidado por las autoridades estatales y federales, pues hasta el momento no han recibido ningún acercamiento para amortiguar la crisis económica.

Por lo que el socio del Tianguis Ganadero hizo un llamado al Diputado local, Ernesto Prieto, con la esperanza de recibir algún tipo de apoyo.