Buscarán implementar sanciones para disminuir la quema de lotes baldíos

El director de Medio Ambiente Alberto de la Torre Gleason, informó que la incidencia de quemas continúa a la alza en la localidad por lo que se buscará implementar el esquema de sanciones correspondientes para disminuir esta problemática.

“Aunque el generar multas requiere un proceso de encontrar a la persona infraganti iniciando un incendio y es complicado, esto no limitará nuestro trabajo no se ha encontrado a ningún responsable, pero se está investigando quienes son los dueños de los predios, porque tiene que tener sus predios en vigilancia y aquellos que no lo están haciendo lo tiene que hacer” detalló.

Te puede interesar: Llaman a evitar las quemas a cielo abierto

El funcionario explicó que esta época del año que acaba de comenzar es la etapa más difícil del año respecto a los incendios de pastizales y desafortunadamente abona a la mala calidad del aire, porque se presenta la etapa invernal donde está la hierba seca y como existe mucha materia vegetal por las abundantes lluvias del año pasado, se tiene muchas zonas de lotes que son fuentes potenciales.

Respecto a los lotes baldíos, el alcalde Cesar Prieto ha señalado que ya se está promoviendo dentro del Ayuntamiento una modificación al reglamento para quienes no cuiden su predio y lo mantengan sucio, señaló que a través de la dirección de catastro identificaran a los dueños y se les estará notificando para que se hagan responsables, aseguro que incluso podrían levantar juicios para que el municipio se quede con los predios que no son atendidos.

Cabe señalar que durante la etapa invernal se tuvo dos pre contingencias ambientales, y durante la primer semana de abril, se tuvieron dos días con mala calidad atmosférica y uno de ellos incluso llego a muy mala esto ocasionado por la actividad industrial y por la quema de pastizales.