Buscarán acuerdo para pagar salarios caídos a ex-contralor municipal

La Administración Municipal buscará llegar a un acuerdo con el ex contralor municipal, Miguel Ángel Cordero Saucedo, para comenzar a pagarle por los salarios caídos por el proceso de su indebida destitución durante el pasado ejercicio de gobierno.





Pago de Salarios Caídos se tiene que solventar: Alcalde.





Esto luego de que se diera a conocer que se le deberán de pagar cerca de un millón por salarios caídos derivado de la indebida destitución, que se generó durante la pasada administración que estuvo encabezada por Beatriz Hernández Cruz.

Al cuestionarse sobre el avance en el proceso de indemnización al ex funcionario, el presidente de Salamanca, César Prieto Gallardo, señaló que el ex contralor municipal, se encuentra en la mejor disposición de llegar a un acuerdo para no afectar a las arcas públicas, en el presupuesto que se ejerció en beneficio de la ciudadanía.

“Estamos en constante diálogo con el ex contralor Miguel Ángel Cordero, para llegar a un acuerdo que no afecte el presupuesto ejercido en beneficio de la gente, es importante señalar que es un tema que nos heredó el gobierno anterior que en aras de la no transparencia decidieron hacer este movimiento que hoy nos afecta en el tema económico”, explicó.





Buscan acuerdo para pagar a ex contralor.





Afirmó que el pago de salarios caídos, es una situación que se tiene que solventar ya que se trata de un mandato judicial, por lo que se buscará acordar directamente con el ex funcionario los plazos para llevar a cabo el pago que corresponde.

Miguel Ángel Cordero Saucedo, fue destituido como contralor municipal el 24 de marzo del 2020, luego de un cerca de un año y medio en el cargo, el acontecimiento se presentó durante una sesión de ayuntamiento a puerta cerrada y se aprobó por mayoría de votos.

De acuerdo a las versiones señaladas por el anterior ejercicio de gobierno, su salida obedeció al incumplimiento de sus obligaciones al interior de la dependencia.