Buscan trabajar entre gobierno y ciudadanos para el Skate Park

Luego de las declaraciones hechas por los vecinos del parque San Antonio y el Skate Park, Enrique Herrra, director de Juventud, indicó que no se actuó de manera prepotente y que ellos se encuentran trabajando par cuidar dichas instalaciones, además de buscar tener un diálogo con los vecinos para poder trabajar de manera conjunta.

“No tomé el parque agresiva ni prepotentemente como ellos lo dijeron, como pueden ver es un espacio público en donde ningún particular puede hacerse cargo, pero nosotros nos estamos haciendo cargo con abrir y cerrar, con la limpieza, entonces no debe de haber ningún problema en el que también nosotros lo hagamos. Yo no sé cuántos años tengan haciéndose cargo y qué padre que existan ciudadanos realizando estas labores, pero como yo lo he dicho, como organismo, me encargaron porque vamos a hacer varios eventos aquí”, explicó Enrique “Kike” Herrera, director de Juventud.

El titular de Juventud detalló que este tema de mantenimiento del Skate Park no debe de ser tema de pleito, si ambas partes, tanto ciudadanía como gobierno buscan el tema de darle un buen uso a este espacio público.

“Nosotros estamos haciendo un trabajo noble y, sobre todo, porque es para los niños que es lo que más nos importa; no es como obligación de un ciudadano hacerse cargo de, sino que nosotros como administración si es nuestro trabajo y es por ello que estamos aquí; aparte no sé si en este tiempo se nos comentó que se estaba haciendo un cobro por el uso de la palapa, cuando es un espacio gratuito. Yo no culpo a nadie pero se nos llegó con esta denuncia, el uso y acceso es totalmente gratis; ellos tienen acceso, no se porqué comentan eso, pueden abrir y cerrar y entrar al parque, no se porqué dicen que llegué de manera prepotente, mucha gente me conoce y saben que no soy así”, explicó.

Enrique Herrera, dijo desconocer las versiones en donde se comentaba que ese lugar sería utilizado como un Corazón Comunitario. Señaló que ante las versiones dadas a conocer por los vecinos ellos buscan abonar para la reconstrucción del tejido social.

“No le estamos quitando nada a nadie, sólo estamos abriendo, cerrando, limpiando y es lo que hacemos. Esto es de los ciudadanos pueden entrar y jamás empezaría con un pleito porque no quiero ese tipo de problemas, vengo a sumar y a estar a disposición de la ciudadanía; nos podemos turnar y hacer la limpieza un día ellos y otro día nosotros. Cuando vine a lo de los candados aquí estaba él y le comenté y me dijo que estaba bien, pero no me voy a poner a discutir por medio; yo estoy abierto en la forma de trabajar para un bien en la ciudadanía; tengo dos grupos que se encargan de hacer eventos de esta índole y yo creo que en próximas semanas lo estaremos llevando a cabo y los daremos a conocer”, señaló.

Estas acciones se ven replicadas también en las instalaciones del Skate Park en las instalaciones de la Infonavit 3, al igual estarán investigando sobre el tema del Skate Park de la colonia Del Parque el cual se encuentra cerrado actualmente, por lo que el titular de Comude estará investigando este tema.









