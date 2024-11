Buscan revertir cierre de negocios en Salamanca

A pesar de que la inseguridad ha orillado al cierre de negocios en Salamanca, la coordinación entre los tres niveles de Gobierno, empresarios y la sociedad civil organizada, será un factor fundamental para frenar las actividades delictivas que principalmente han afectado a comercios al por menor como carnicerías, ferreteras, tortillerías, entre otros, así lo determinó Francisco Javier González Mijes, secretario en Guanajuato de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Fecanaco).

“De lo que va de este año hemos tenido algunos cierres de negocios importantes, atacados por la delincuencia, carnicerías, ferreteras, tortillerías y otros rubros que han sufrido extorsiones, sin embargo, seguimos haciendo un acompañamiento tratando de reforzar la cultura de denuncia porque muchos delitos de estos no se denuncian (…) pero tampoco es generalizado y tampoco estamos colapsando, como en otros municipios”, refirió el funcionario.

El robo y extorsión son los ilícitos que más afectan y merman las actividades comerciales y de prestadores de servicios; el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reveló que en lo que va del año se han iniciado respectivamente 224 y 78 investigaciones por este tipo de delitos; los cuales en su mayoría se han cometido en el dado al sur de la ciudad, una de las menos desarrolladas, pero con mayor índice de población y problemáticas en diferentes indicadores.

“Le han pegado fuerte al sur de nuestro municipio, esto no quiere decir que estemos exentos en el centro y norte, esto lo estamos poniendo en antecedentes de la autoridad, en breve tenemos una reunión con los tres niveles de Gobierno para buscar alternativas conjuntas en solución a esta problemática (…) vemos con buenos ojos que se está trabajando en más patrullaje, más acciones de nivel Federal, se restableció la Policía Municipal y también el Estado no nos ha dejado solos, aunque sí es una situación compleja, porque ha habido atentados muy fuertes”, consideró.

Quieren tranquilidad

En este contexto, comerciantes buscan mecanismos seguros para denunciar, ya sea a través de la denuncia telefónica anónima o aplicaciones como la ProcurAp, una herramienta que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, ha puesto al alcance de los ciudadanos, para promover la participación ciudadana en asuntos de seguridad.

“No le pedimos más a las autoridades que estar seguros, que se trabaje por la seguridad de todos, no solo de ellos mismos, ellos traen escoltas, camionetas blindadas y el comerciante lo dejan a la buena de Dios, hay compañeros que se han ido de la ciudad a otros que asesinaron, pero todo por no hacer caso de las necesidades, han pasado muchas cosas feas en nuestra ciudad y si no se le pone atención van a seguir lastimando al comercio de Salamanca”, opinó Arturo Jiménez.