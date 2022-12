Buscan más estados de México implementar Planet Youth contra las adicciones: Sinhue

León,Gto.- A tres años de la planeación del programa para lucha contra las adicciones, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, comentó que para el próximo año podrían replicarse la estrategia en al menos otros cuatro estados de México.

Durante la clausura del segundo Congreso Internacional para la Prevención de Adicciones celebrado este jueves en León, el mandatario estatal dijo que además de Yucatán, hay más autoridades de otros estados de la República que le quieren apostar al programa islandés contra las adicciones Planet Youth tras ver su aplicación en Guanajuato, entre los cuales destacó a Hidalgo, Tamaulipas y Morelos.

Comentó que espera que no sólo se aplique en estos estados, sino que en un momento dado se hable de una estrategia federal contra las drogas encabezada por Planet Youth.

“En este segundo congreso que ha llamado la atención que cada vez más vienen personas de otros estados, por ahí de Hidalgo me saludaron, de Tamaulipas, de Morelos, muchos de ellos me estuvieron abordando y me decían: ‘gobernador, queremos llevarlo a nuestro estado’ yo quiero decirles que sean bienvenidos y que ojalá más estados vean esta metodología como una opción y lo puedan llevar a sus municipios y lugares de origen y podamos ir creciendo la familia Planet Youth en México. Que no sea sólo Guanajuato y Yucatán sino el norte del país y que al rato podamos hablar de una estrategia nacional”, comentó.

Con la inauguración de las oficinas de @PlanetYouthGTO, cerramos con broche de oro las actividades de nuestro 2do Congreso Internacional para la Prevención de Adicciones 2022. Se trata de un momento histórico para #PlanetYouth, pues será su primera oficina fuera de #Islandia. 1/2 pic.twitter.com/4uoTotTZ61 — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) December 16, 2022

Recordó que el objetivo del Congreso fue conocer los avances a tres años de la implementación en Guanajuato del programa Planet Youth, del Modelo Islandés para la Prevención de Adicciones en Jóvenes.

“Estamos demostrando que queremos ir un paso adelante en nuestras políticas públicas. A nivel nacional creemos que éste es uno de los programas más innovadores y completos en el tema de adicciones. Planet Youth se caracteriza por ser un programa que da resultados con una metodología científica y su principal fortaleza es la participación social.

“Los resultados que hemos logrado en Guanajuato se comienzan a palpar. Planet Youth Guanajuato, unidos por la prevención es hacer comunidad, volvernos solidarios y volvernos a encontrar como familia y como vecinos, es basar nuestras decisiones en datos y poner en el centro de nuestros esfuerzos a la niñez y a la juventud”, dijo el Gobernador.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

La idea es atender las causas fundamentales que acercan a las niñas, niños y adolescentes al consumo de sustancias tóxicas, poniendo énfasis en identificar los factores de protección y los factores de riesgo.

Planet Youth cuenta con un enfoque basado en la Salud Pública, que busca, a través de la evidencia local y actual, conocer los factores de riesgo en nuestra comunidad; dicha evidencia marca una diferencia significativa entre esta estrategia y las otras que se han usado con anterioridad.

En el marco de esta estrategia, surgió la Insignia Planet Youth Guanajuato, la cual se define como un reconocimiento a espacios de trabajo que promueven los estilos de vida saludables y refleja el compromiso social centrándose en la familia y el tiempo libre compartido, para evitar las adicciones.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

El martes de esta semana arrancó el segundo Foro Internacional, el cual duró tres días. Acudieron personas de diferentes partes de México, así como autoridades de Guanajuato como el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez; y el de Educación, Jorge Hernández Meza, piezas fundamentales en el proyecto.

Ya casi al finalizar la clausura, Diego Sinhue preguntó a los asistentes si querían que hubiera una tercera edición del congreso el año que entra y esto dejó entreabierta la posibilidad para que en el 2023 se celebre nuevamente en esta ciudad.

Nuestros adolescentes son el presente en #Guanajuato por eso invitamos a Matías García Terán

Líder de la Estrategia #PlanetYouth en San Fernando con la ponencia sobre el desafío de comunicarse de manera

efectiva con ellos @diegosinhue @Alan_Sahir pic.twitter.com/iofafQKpLA — Daniel Díaz (@DrDanielDiazGto) December 15, 2022

Además, como reconocimiento a estas actividades el Gobierno del Estado de Guanajuato también otorgó insignias a instituciones educativas, gubernamentales y empresas que han tomado acciones en favor de la prevención de adicciones.

En representación de la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos, el director de Salud Municipal, Ernesto García Caratachea, mencionó que las experiencias compartidas en el congreso abonan directamente a lo que se está haciendo a nivel municipal y estatal con la estrategia de prevención de adicciones.

“Estamos muy orgullosos por ser anfitriones cómo municipio de este importante evento, donde sin duda alguna vamos a tener información más precisa para poder transmitir a los niños, niñas y adolescentes, pero sobre todo a los adultos que nos ayuden con esta estrategia de Planet Youth”, dijo.

Asimismo, refirió que a nivel municipal León ha trabajado por desarrollar programas y acciones que abonen a la estrategia estatal para la prevención de adicciones, de manera que las niñas, niños y adolescentes tengan un ambiente sano en el cual desarrollarse adecuadamente.