Buscan fuentes de empleo

Salamanca, Gto.- Con la crisis sanitaria derivada de la pandemia por el Covid-19, los ciudadanos que se quedaron sin trabajo han recorrido la Bolsa de empleo con el fin de volver a trabajar.

Varias son las personas que llevan sus solicitudes de trabajo a las Bolsas de empleos municipales y estatales con la esperanza de comenzar a laborar.

“Soy egresado de ingeniería y ha sido muy difícil conseguir trabajo, algunos amigos que ya trabajan y me dicen que la situación con la pandemia es complicada, pues donde laboran han decidido pedir a sus empleados doblar turno, para sostener la crisis en lo que se recuperan, por lo que no hay vacantes” dijo Alejando Ramírez.

Ana Lucia Miranda indicó que recientemente había sido despedida de su anterior trabajo y que ha dejado bastantes solicitudes en distintos lugares de la ciudad, “trabajaba en el área de producción de una empresa, pero con lo de la pandemia hicieron recorte y me tocó a mí, ya deje solicitudes en todos lados pero no encuentro nada, recurrí aquí (Bolsa de empleo estatal) para dejar solicitud, la verdad es que ya no importa sino encuentro trabajo dentro del municipio yo me muevo para donde sea lo que quiero es trabajar”.

“He dejado solicitudes tanto en la bolsa de empleo municipal como en la estatal, pero la verdad es que he visto a tanta gente que acude a ver estas ofertas de trabajo que se que no será sencillo, además algunos trabajos requieren licenciatura y yo solo estudie hasta la prepa y en otros se ocupa a hombres únicamente”, explicó Lizbeth Luna.

Dentro de las ofertar que ofrece la Bolsa de empleo Estatal se encuentran operador de producción, estibadores, aseadores, enfermeras, asistente Social para ventas, supervisores, encargado de ventas de mostrador, auxiliar de servicios, policía de protección federal, chofer, almacenista, entre otros.