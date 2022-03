Buscan estrategias para atraer lectores

Ante la poca asistencia que presentan las bibliotecas municipales, se han implementado estrategias para generar el interés de la población; siendo la biblioteca Bartolomé Sánchez Torrado la que más asistencia presenta, con 15 o 20 personas al día.

Eduardo Alejandro Camacho Varga, Jefe de Bibliotecas, indicó que la asistencia a las cinco bibliotecas con las que cuenta el municipio, sigue siendo muy baja, pues el promedio de visitas individuales oscila entre 15 y 20 personas; esto solo en la Biblioteca Bartolomé Sánchez Torrado, la cual gracias a su ubicación y a que es la más antigua del municipio, es la más visitada.

Por otra parte señaló que con la pandemia la donación de libros se incrementó al grado de que están haciendo intercambios, tianguis literarios y donaciones a escuelas, además han tenido la oportunidad de apertura pequeñas bibliotecas.

“Estamos trabajando para que crezca la afluencia, llevando a las escuelas, no esperamos a que ellos vengan, sino que vemos de qué forma nosotros podemos traerlos (…) yo no soy de la idea de que la gente no lee, todos leemos así sean notas pequeñas en redes sociales, en los mensajes, todos leemos, lo importante es volver a enamorar al público de estas actividades. Por ejemplo, en la biblioteca móvil buscamos actividades relacionadas a la lectura para volver a enamorar a niños, jóvenes, adultos” explicó.

De acuerdo a datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 41.1% de la población alfabeta de 18 años y más, declaró haber leído al menos un libro en los últimos doce meses; entre las lecturas más recurrentes se encuentran libros, revistas, periódicos, historietas, páginas de Internet, foros o blogs.