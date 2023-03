Buscan donantes de sangre y plaquetas para Carolina

A pesar de haber tenido una exitosa fiesta de recaudación para Carolina, sus familiares vuelven a recurrir a la ciudadanía para solicitar donadores de plaquetas y sangre tipo O+, ya que tuvo que ser intervenida de emergencia. Carolina padece leucemia mieloblástica aguda.

Carolina fue diagnosticada con Leucemia Mieloblástica aguda, apenas hace un mes, desde entonces, ha recibido dos quimioterapias en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en León, sin embargo, por el tipo de enfermedad que tiene su padres fungirá como donador de médula ósea y a pesar de que el pasado domingo, se organizó una kermes para recaudar fondos para su intervención, que se realizará en una clínica particular.

En esta ocasión, nuevamente sus familiares vuelven a solicitar el apoyo de la ciudadanía para donadores, ya que, el pasado lunes Carolina fue hospitalizada de emergencia y mientras era trasladada presentó fiebre, lo que representa un gran riesgo.

“Me indican que su estado de salud es delicado. Necesitamos donadores de sangre y plaquetas. Ayer (lunes) ingresó a hospitalización, para observación pero presentó fiebre en el camino y en su caso representa un riesgo muy alto”, explicó Ana Laura, madre de Carolina.

Las personas interesadas, pueden comunicarse a los números 464 65 3 3720 o al 464 57 98 346, los cuales pertenecen a la mamá y papá de Carolina Ramos, se necesita sangre o positiva o de cualquier tipo.

Los donantes deberán cumplir con las siguientes especificaciones; tener entre 18 y 60 años cumplidos, peso mayor a 50 kg (sin considerar el peso de la ropa), estatura mínima de 1.50 metros, no acudir, no presentar fiebre, fuegos labiales, tos, gripe, diarrea o cualquier tipo de enfermedad infecciosa cinco días antes de la donación.

Ayuno de 4 horas previas a la donación y no fumar dos horas después, no haber ingerido ningún tipo de medicamento en los últimos cuatro días, no haberse practicado algunas cirugía en los últimos seis meses, si padeces o padeciste hepatitis en alguna etapa de la vida infórmalo antes de registrarte al médico del banco de sangre, con el fin de valorar si puedes o no donar, no haber donado en los últimos 60 días, por mencionar algunos.