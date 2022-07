Buscan dar mayor difusión a eventos culturales

El encargado de la Comisión de Deporte, Cultura, Educación y Atención a la Juventud, Iván Casillas Albejar, señaló que el incremento de contagios de covid-19, está a espera de los acuerdos a los que lleguen el sector salud y las autoridades municipales, para determinar lo que sucederá con los próximos eventos deportivos y culturales en Salamanca, derivado del incremento de casos de covid-19.

El regidor de la fracción del PAN en el Ayuntamiento de Salamanca, explicó que la semana pasada sostuvo una reunión con los directores de las diferentes dependencias a su cargo, para conocer las actividades realizadas durante los primero tres de meses de trabajo y las que están próximas a efectuarse para generar la difusión necesaria para que los eventos cuenten con lleno total y posteriormente se considere hacerlos más grandes, sin embargo, el incremento de la curva epidemiológica representaría un problema.

Hasta el momento no se han emitido disposiciones que generen la cancelación de eventos

“Juntamos a todos los directores para buscar la manera de que los eventos culturales cuenten con mayor difusión, porque yo les comentaba que veíamos eventos dónde o no había gente, para llegar a esa difusión, para que los lugares se llenen y así pensar en que la siguiente ocasión sean eventos más grande y que se puedan realizar en la plaza Cívica Miguel Hidalgo, pero ahora tenemos el problema de la curva epidemiológica del covid que nuevamente volvió a levantarse, y que esperemos se logre controlar”, dijo.

Casillas Albejar, señaló que mientras las autoridades de salud y municipales no emitan indicaciones respecto a la cancelación de eventos y reducción de afluencias en los mismos, dichas actividades continuarán efectuándose de manera normal, sin embargo, consideró será importante mantener el uso de cubrebocas para evitar contagios.

Talleres y eventos deportivos se esperan para los próximos meses

“Hasta el momento no se ha dicho si van a tener que suspender eventos y reducir afluencia, hasta el día de hoy no me han pasado un dato sobre eso, no se ha tocado el tema exactamente, porque hay una esperanza de que se puedan controlar los contagios, sin embargo, nosotros vamos a invitar a la población que acuda a los evento a que utilice el cubrebocas”, indicó.

Entre las actividades que están próximas para Salamanca, destacan eventos deportivos como torneos de básquetbol y fútbol, así como exposiciones, además de talleres de barbería y sushi, por mencionar algunos, estos últimos impartidos en las instalaciones de Atención a la Juventud.