Buscan dar experiencia laboral a jóvenes universitarios

Rosario de la Vega Mayagoitia, representante del área legal de AMEXME capítulo Salamanca, dijo que a través del acercamiento con universidades se busca que se pueda tener una interacción para que los jóvenes recién egresados y los estudiantes puedan hacer sus servicios con las empresarias y puedan tener sus prácticas para desarrollarse en el campo empresarial y con ello incrementar el déficit laboral que enfrentan los recién egresados ante la falta de experiencia.

Local Firma Universidad de la Salle y Amexme convenio de colaboración

En este contexto, la representante legal de AMEXME mencionó que la firma de convenios con universidades permite tener una interacción, debido a que existen muchos jóvenes recién egresados que están estudiando actualmente su licenciatura y que por ello pudieran hacer servicio con los empresarios en sus negocios, para que puedan hacer sus prácticas profesionales de cierta manera y con ello desarrollarse propiamente en el campo laboral y empresarial.

“La firma del convenio con la Universidad de la Salle Bajío es de suma importancia para avanzar en este sentido, ha sido con la finalidad de que todas y todos aquellos jóvenes que estén estudiando se acerquen. Sería como iniciadores emprendedores y nuestro objetivo es que los jóvenes se involucren en el sector empresarial y no hay distinción de género, sobre todo es para que los estudiantes no se desanimen ya que por lo general cuando salen no tienen experiencia y esto no les deja poder aspirar a un trabajo por ello esta convenio les va a permitir que incluso desde que antes de que terminen la universidad se puedan ir desarrollando y sobre todo si les gusta seguir en la empresa donde hagan estas prácticas pues se queden ya que estos es lo que se busca”, indicó.

Respecto a la incorporación a una vida laboral, Rosario de la Vega explicó que únicamente alrededor del 20% de los egresados consigue un puesto laboral, mientras el 80% batalla con lineamientos empresariales en cuestión de experiencia, por ello la importancia del enlace en materia de prácticas y estadías entre los estudiantes y las empresas. “La finalidad es que puedan incursionar en todo tipo de sectores que tenemos en AMEXME,por lo que se que abarcara varias carreras de las que se estudian aquí en la universidad”, concluyó.