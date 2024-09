Buscan construir Centro de Dignificación Humana en Salamanca

Un Centro de Dignificación Humana es el proyecto que Eugenia Leonor Martínez Carrillo busca consolidar antes de terminar su gestión en el DIF Municipal como presidenta del organismo, esto derivado del alto índice de consumo de sustancias que hay en la población, con el objetivo de abordar de manera integral el problema de las adicciones y aunque se trata de un proyecto que requiere un enfoque multidisciplinario que incluya atención médica, psicológica y psiquiátrica para las personas afectadas por las adicciones.

"Una de las metas que quiero lograr antes de dejar el DIF es contar con un Centro de Dignificación Humana para atender las adicciones. Actualmente en todo el estado hay muchos anexos, algunos de los cuales no están regularizados, no critico el esfuerzo que cada uno hace, pero creo que tenemos la obligación moral, si no legal, de proporcionar un servicio médico digno que atienda el tema de las adicciones en todas sus áreas", comentó.

Martínez Carrillo reconoció que este tipo de proyectos pueden ser costosos, lo que podría representar un desafío financiero para el municipio. Sin embargo, destacó la importancia de establecer las bases para ofrecer un acompañamiento adecuado a las familias que enfrentan este problema, brindando un trato digno y unas instalaciones adecuadas.

"Las adicciones generan problemas en múltiples áreas: desde la salud mental, con la depresión y el maltrato, hasta problemas económicos y de empleo. No es el único problema, pero la mayoría de los casos proviene de las adicciones, también en la mayoría de las ocasiones, nos enfrentamos a familias que no pueden hacerse responsables y no tenemos el apoyo psiquiátrico necesario, ya que, las personas adictas, en muchos casos, necesitan rehabilitación y atención psiquiátrica. Sin embargo, cuando los familiares los internan en un anexo, también requieren apoyo económico, lo que implica cubrir costos adicionales para su manutención y despensas", afirmó.

Si bien aún no se ha definido un presupuesto para este proyecto, Martínez Carrillo aseguró que luchará para que se materialice y cuenta con el apoyo del presidente municipal César Prieto. "El costo beneficio es considerable, ya que las personas que necesitan este tipo de atención son muchas. Queremos evitar que las nuevas generaciones repitan estas conductas", concluyó.

El centro que Martínez Carrillo espera ver en funcionamiento en los próximos años, pretende combatir las adicciones desde su raíz, proporcionando a las personas y sus familias una alternativa real y digna para su rehabilitación, además de evitar que gasten en anexos y tratamientos.