Buscan campesinos se vuelva a producir urea en Guanajuato

En busca de generar alternativas que ayuden a mejorar los rendimientos de los campos de cultivo, productores agrícolas que integran el Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense y la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Guanajuato, presentarán un proyecto para reactivar la planta de petroquímica básica de Salamanca para producir fertilizantes que apoyen al abasto nacional de urea, aditamento que actualmente se importa desde Ucrania con un costo de nueve mil pesos por tonelada.

“Lo que es un hecho es que se están fortaleciendo los dos sectores estratégicos del país como es Pemex y CFE, es momento de acercar ese proyecto, pero hay mucha pasividad en el productor, el productor es convocado a juntas y no asisten (…) hay dos cosas, el campo está envejecido, los luchadores sociales del campo estamos envejeciendo y a los jóvenes no les interesa el campo”, consideró el líder campesino ex dirigente del Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense Rubén Vázquez Martínez.

En este contexto,dio a conocer que este proyecto fue también presentado en Chihuahua, sin embargo, no se pudo concretar por la falta de acuerdos; por lo que respecta a Guanajuato se hará la propuesta en conjunto a los tres niveles de, para reactivar la planta de fertilizantes que cerró hace casi tres décadas en Salamanca., recordó.

Es lanitrogenada en el mundo, especialmente en países en desarrollo; sus ventajas con relación a otros son: mayor contenido de, además que se puede incorporar al suelo previo a la siembra, en suelos neutros o ligeramente alcalinos., concluyó.