Buscan agilizar trámites de vinculación

El Gobierno Municipal busca hacer virtuales los trámites de vinculación con las personas que generan empleos o bien buscan algún trabajo con la finalidad de eficientar y agilizar el proceso ustedes tus trámites.

La directora de Desarrollo Económico, Ilse Cristina Esqueda, dijo que para el 2022 están visualizando hacer virtuales todos los procesos del proveedor con el cliente, de generación de empleos, como bolsa de trabajo, la vinculación con las personas que quieran trabajar a fin de agilizar este tipo de procesos.

Ante el cuestionamiento de cómo acercarían este nuevo mecanismo los adultos mayores o personas que no tienen mucho conocimiento sobre tecnología, la funcionaria explicó que buscarán la manera de hacer llegar este tipo de programas y el acceso a este sector, sin importar su edad, para que puedan empezar a vincularse con este tipo de procesos con mayor facilidad.





Ilse Cristina Esqueda, Directora de Desarrollo Social.





“Creemos que podemos generar el acercamiento de este tipo de plataformas a las personas no importa su edad, ver la manera en que ellos pueden conocer estos programas y poder acceder a ellos y creo que eso podría generar una mejora hacia las personas no importa su edad que puedan empezar a vincularse con este tipo de procesos que no son difíciles, es simplemente poner sus datos escribirlos con teclado, se trata de un proyecto que se buscara realizar de manera total", explicó.

Sobre la plataforma YoComproLocal que se realizó durante la administración pasada a fin de reactivar la economía local debido a la pandemia de la covid-19, dijo que esta acción culminó con su operación al mismo tiempo que concluyó el trienio anterior.