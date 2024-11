Buscadoras de Guanajuato piden mayor seguridad

GUANAJUATO, Gto.- Buscadoras del estado de Guanajuato solicitaron mayor seguridad durante sus jornadas de trabajo, inclusive han solicitado la creación de un seguro de vida y un salario para continuar con los trabajos.





Diputados de Morena se reúnen con buscadoras del estado.





Algunas de las madres buscadoras se reunieron con los diputados locales del Congreso, tras ser convocadas para hablar con ellas y ver cómo poder apoyar desde la parte local.

En la reunión, las buscadoras expusieron múltiples problemáticas a las que se enfrentan diariamente en su búsqueda de personas desaparecidas. Compartieron sus experiencias de dejar atrás sus trabajos, familias y su propia salud.

De igual manera, realizaron diversos señalamientos sobre la falta de respuesta de las autoridades en diversos temas, sobre todo en materia de la Fiscalía del Estado, las células de búsqueda municipales, entre otras instancias que deberían hacer la labor de búsqueda. Asimismo, pidieron a los legisladores trabajar en conjunto para la realización de propuestas y modificaciones legislativas.





También piden atender su movilidad y apoyos sostener a sus familias.





"Si nos pueden apoyar poquito, ya lo decían mis compañeras, en seguridad cuando vamos a la búsqueda", comentó una integrante del colectivo “Hasta Encontrarte”, quien relató los peligros a los que se enfrentan, mencionando que muchas veces han tenido que detener su labor debido a la inseguridad.

"Hay puntos en mi ciudad donde no hemos podido entrar porque no hemos tenido seguridad…” También describió cómo, a pesar del miedo, el deseo de encontrar a sus hijos y de ayudar a otras familias las impulsa a seguir: "Si no encuentro a mi hija, encuentro a alguien más."

También solicitaron apoyo en transporte, traslados y atención a la salud mental, los requerimientos forenses y la falta de registro para facilitar la entrega de cuerpos.









Asimismo, solicitaron que se reconozca legalmente a las buscadoras como defensoras de los derechos humanos. Otras buscadoras hablaron de los deterioros que sufren en su salud y la falta de apoyo por parte de la autoridad estatal, quienes no terminan de comprometerse a darles un trato con mayor empatía y sensibilidad ante el sufrimiento que impacta desde lo emocional, lo físico e incluso que les ha costado la vida ya a algunas madres buscadoras.

En cuanto al proceso posterior a las búsquedas, una de las integrantes denunció la falta de personal en el ministerio público para recibir las denuncias, dar seguimiento y desarrollar con prontitud los protocolos de actuación, así como la falta de recursos para la identificación de restos.

Los diputados de Morena se comprometieron a atender sus solicitudes, además de que recordaron que ya hay temas que se trabajan a través de iniciativas que se han presentado con anterioridad.