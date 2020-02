Busca Osvaldo una oportunidad; Lleva 8 meses sin empleo

Osvaldo Olmos quien es licenciado en arquitectura, asistió al Mega reclutamiento con la expectativa de encontrar un empleo, ya que lleva 8 meses buscando uno, luego de que la empresa en donde laboraba cerrara.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Esperan giras de empresas taiwanesas en 2021

“Soy licenciado en arquitectura no he encontrado oportunidad de empleo, anteriormente trabajaba en una constructora pero después la empresa se quedo sin empleo, he trabajado en proyectos independientes, pero ahora tengo 8 meses buscando trabajo, busco una empresa fija que me ofrezca estabilidad laboral y confió en encontrar algo“ comento Osvaldo.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Elevarán precios por la cuaresma

Así como Osvaldo son cientos los profesionistas que sienten el infortunio y el deber de encontrar un empleo luego de terminar sus estudios, ya que muchos han laborado en actividades ajenas a su profesión por lo que ven en el mega reclutamiento, una buena opción que les brinde ofertas laborales que les permitan progresar, obteniendo mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo en las áreas para las cuales se capacitaron.