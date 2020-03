Busca Aurora destacar con sus productos naturales

Aurora Barrón es una artesana salamantina que busca junto con su madre y hermana destacar en los productos de limpieza íntima, pues debido a la necesidad laboral y la falta de desempleo comenzó a buscar diferentes opciones para realizar algún trabajo y con el salir adelante.

En el caso de nuestro jabón, ha sido complicado el realizar puesto que nos ofrecemos una forma muy diferente.

“Nosotros estamos productos naturales con ingredientes de primera calidad, todo enfocado al cuidado personal siendo una gran alternativa de los productos que se venden en los supermercado” comento Aurora.

Este es un producto cien por ciento artesanal ya que las manos que lo fabrican cuidan la calidad de los ingredientes para poder ofrecer jabones libres de químicos que son los que más maltratan la piel por ello Aurora y su familia desde hace ya tiempo buscan de manera alternativa y sin usar ningún tiempo de ingrediente no natural realizar sus jabones.

“En el caso de nuestro jabón, ha sido complicado el realizar puesto que nos ofrecemos una forma muy diferente pues nuestro producto saponificación en frío, este tipo de técnicas que hacemos es complicadas pero hemos descubierto que los beneficios son mucho mejores” expreso.

Este es un producto cien por ciento artesanal ya que las manos que lo fabrican cuidan la calidad de los ingredientes.

Aurora Barrón es una mujer trabajadora a la cual le ha costa salir adelante, pues el mercado que ella labora es aun complicado resaltar “Aunque sí es un proceso complicado difícil, pero si no te desesperas tienes paciencia, no lo desiste y eres perseverante y que siempre busqué alcanzar tus metas, porque es una base de equivocarse y de acertar, porque si no funciona una cosa otra puede si salir, al final de cuentas el sol sale para todos y nunca va a ser suficiente siempre va haber marcado en el que pueda servir tu producto”.