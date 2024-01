Buenos resultados tras reunión entre transportistas y autoridades

Salamanca, Gto. - Tras la solicitud de transportistas, el día de hoy sostuvieron reunión con autoridades locales quienes comentaron que todavía se encuentra en proceso la modificación de la tarifa de transporte público.

Se tuvo una reunión entre autoridades municipales y transportistas de la ciudad

“Hay muchos trabajos sin concluir pero si se han realizado trabajos, además también por parte de nosotros como compromisos que tenemos que ir cumpliendo; lo más importante es que reanudamos actividades y el contacto para poder retomar el trabajo a realizar; es natural que haya decisiones diferentes porque cada uno tiene su posición y tanto ellos como nosotros coincidimos en algo muy importante que lo que realmente interesa es el usuario entonces nosotros estamos pidiendo a la autoridad el incremento a la tarifa para poder seguir cuidado a los ciudadanos”, explicó Roberto Calvillo, representante de transporte villas de Barahona.

Local Transportistas buscan retomar Comisión Mixta Tarifaria

El representante de Villas de Barahona puntualizó que la acción de presentar el incremento a la tarifa fue por la necesidad de subsistir, ya que durante la administración anterior no se pudo concretar este avance a la tarifa de transporte público.

Todavía no se define hasta cuando se puede tener una tarifa al cobro de transporte público y suburbano

“El aumento tiene que tener una justificación no sólo porque nosotros queramos, también de acuerdo a nuestras capacidades limitadas tenemos que monitorear; también hace falta comunicación no solamente con el municipio sino que con los integrantes del ayuntamiento para que ellos estén enterados y tenemos programada otra reunión el próximo jueves; hay muchas cosas, hay un estudio tarifario a medias, hay un avance importante que fue regularizar en tres años el incremento a la tarifa en donde nos agarramos donde la administración anterior no tenía comunicación con nosotros de manera directa y no había una forma de resolver los temas y con esta administración si bien es cierto que no se dan en la manera que quisiéramos, pero algo que tenemos que agradecer es que han tenido la sensibilidad de escucharnos, pero el hecho de sentarnos a platicar los temas es importante, esta administración ha tenido oídos y nosotros también los hemos escuchado también”, comentó.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Roberto Calvillo indicó dijo, “En este momento se mantiene porque la decisión radical de la administración anterior fue porque tenían puertas cerradas y entonces nosotros tomamos esta decisión de tomar esta tarifa, pero en ese momento fue por algo de subsistencia para poder seguir viviendo, todo estaba resuelto pero nunca lo llevaron al ayuntamiento, todo estaba acordado no fue algo arbitrario pero ya estaba todo el trabajo terminado y faltaba la voluntad política; creemos que hay buena voluntad por parte de nosotros como transportistas y de las autoridades. Están realizando un estudio, regularmente quisiéramos que subiera mucho pero se van a tener que checar la tarifa técnica con la tarifa política porque para tener mejores vehículos se requiere una tarifa elevada. No queremos especular de cuánto pudiera ser, porque sería contaminar el estudio que se está realizando, entonces después de que el estudio salga tenemos que determinar qué podemos hacer; nosotros quisiéramos que mañana ya estuviera un resultado pero tenemos que esperar y ver qué estamos haciendo nosotros y las autoridades”.