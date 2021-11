Buena respuesta a la verificación vehicular

Los operativos para supervisar el cumplimiento de la verificación han contribuido para que la respuesta al Programa Estatal de Verificación Vehicular haya incrementado hasta en un 80%, no obstante se sigue invitando a la población a cumplir con este programa.

Octubre y noviembre verifica terminación uno y dos.

Braulio Muñoz, representante del centro de verificación, señaló que luego de estar trabajando al 20 ó 30% tras el confinamiento social, en las últimas semanas se ha generado una buena afluencia de parque vehicular a los centros de verificación.

Señaló que los operativos viales han generado esta respuesta en la sociedad, sin embargo esta buena respuesta también mejora las condiciones de la calidad del aire del municipio.

“Lo que nosotros checamos es el estado del vehículo, que no rebase los parámetros establecidos, en este caso los gases, checamos la emisión de los hidrocarburos, el monóxido, un factor que se llama lambda y una mezcla y lo único que no debe rebasar son los hidrocarburos y el monóxido que son los que más contaminan (…), pero si al vehículo se le da mantenimiento opera en óptimas condiciones y pasa la verificación siempre y cuando también cumpla con los aditamentos y no le hagan modificaciones al escape o que les quiten los catalizadores”, explicó.

Durante octubre y noviembre de 2021 pueden verificar todos los vehículos para actualizarse y los que por terminación les corresponde es el uno y dos, Braulio Muñoz dijo que esto se puede realizar con el costo de 263 pesos.

A través de los operativos se busca concientizar a la población sobre la importancia de acudir a verificar, pues durante la temporada de frío la emisión de contaminantes de las industrias, del transporte público y privado, la quema de maleza y quemas agrícolas, incrementan los niveles de contaminación en el aire que se respira.