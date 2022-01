Brote de contagios en presidencia municipal

Luego de las fiestas decembrinas se han detectado, por lo menos, 30 contagios entre personal de presidencia municipal, por lo que como medida preventiva se implantó el trabajo a distancia a empleados mayores de 60 años, diabéticos, hipertensos y embarazadas.

Se implementan medidas para evitar contagios.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente municipal, César Prieto Gallardo, quien señaló que como parte de las medidas tomadas por los repuntes de casos Covid, ya se envió una circular, en la cual se pide a las personas que tengan algún tipo de enfermedad crónica hagan su trabajo a distancia.

“Tenemos que ser muy conscientes y ampliar las medidas para evitar contagios, sí hay muchos contagios y ese es el problema, dentro de la administración hay varias personas contagiadas, por ejemplo en el área de comunicación”, explicó.

El alcalde manifestó que hasta el momento hay tres personas del área de comunicación social diagnosticadas con la enfermedad, y en total un aproximado de 30 empleados donde se incluyen algunos directores quienes también han resultado positivos.

“Hay que cuidarnos de la nueva variante, es menos agresiva pero no implica que no tengamos que cuidarnos. Sí tengo temor. Sé que a lo mejor no es tan agresiva como lo comentamos pero los cuerpos son diferentes, cada persona es distinta, entonces lo importante aquí es que sigamos con el protocolo de sana distancia, sigamos trabajando, sigamos haciendo nuestras actividades pero cuidando los aspectos que nos pide la autoridad de salud”, manifestó el alcalde.

Empleados y directores han sido positivos a Covid-19.

Dentro de presidencia municipal se informó que todo aquél el personal considerado como vulnerable al presentar afecciones como diabetes, hipertensión, mujeres embarazadas, personas con enfermedad pulmonar crónicas o asmas moderadas a grave, afecciones cardiacas graves, enfermedad hepática y enfermedad renal crónica en tratamiento de diálisis deberán permanecer trabajando desde casa, presentando su constancia medica expedida únicamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social.