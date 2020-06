Brindan rehabilitación a pacientes con amputación

El Instituto Salmantino para las Personas con Discapacidad (INSADIS) difunde, ante la suspensión temporal de sus actividades presenciales por la pandemia del COVID-19, ejercicios dirigidos a los pacientes con amputación de algún miembro corporal como parte del seguimiento a la rehabilitación desde los hogares.

Brenda Bixidu, usuaria de rehabilitación dijo que le “enseñan ejercicios para tener fuerza y equilibrio. Me orientan de cómo darme masaje, así como el vendaje de mi muñón. Todo ese apoyo me ha beneficiado, ya que voy adquiriendo más confianza y puedo realizar más cosas por mi misma."

A través de la Coordinación de Rehabilitación del INSADIS se da tratamiento oportuno a pacientes con esta condición.

Misael Pérez, beneficiario manifestó que “me siento más seguro con los ejercicios y cuidados del muñón que me enseñan, también ha mejorado mucho mi circulación de sangre y me prepararon para el uso de la prótesis, estoy agradecido con la calidez con la que me atienden y con todo esto ha mejorado mucho mi autoestima”.

De esta manera el instituto contribuye con la adaptación y la mejora en su movilidad y refrenda su compromiso por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de aquellos quienes por alguna condición médica han perdido una extremidad de su cuerpo.

De acuerdo al más reciente censo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el municipio existen casi cinco mil 400 personas con discapacidad que enfrenta problemas de accesibilidad a las agendas de cultura, educación y empleo entre otras.