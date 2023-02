Brinda INSADIS apoyo a personas con síndrome de Asperger

Héctor Castañón, Director General de Instituto Salmantino para las personas con Discapacidad (INSADIS), llevó acabo pláticas de sensibilización, sobre el Síndrome de Asperger a escuelas y padres de familia, además de ofrecer valoración psicológica, para detectar este trastorno a las personas que lo soliciten.

El funcionario municipal, dijo que, al Instituto se han acercado personas en búsqueda de orientación y apoyo para aprender a familiarizarse con este estilo de vida, a quienes necesitan alguna valoración psicológica, para detectar los síntomas.

“En el instituto ofrecemos la valoración psicológica y posteriormente canalizamos al paciente psiquiatra, un neuropediatra o un neurólogo, quienes son los encargados de diagnosticar el grado de la persona y determinar el tratamiento que le permita relacionarse de la mejor manera con su entorno”, explicó.

Llevan a cabo pláticas de sensibilización

El Síndrome de Asperger forma parte de los Trastornos del Espectro Autista (TEA), es un trastorno del neurodesarrollo donde la persona presenta dificultades en la comunicación social y flexibilidad de pensamiento y comportamiento. Sin embargo, tienen un lenguaje fluido y un coeficiente intelectual normal, o incluso superior a la media de la población.

A la persona con Síndrome de Asperger se le dificulta comprender la comunicación no verbal, así como los chistes, bromas y sarcasmos y puede hablar por mucho tiempo de sus temas de interés, empleando un lenguaje muy formal y preciso.

Tienden a ser solitarios, debido a que no saben cómo relacionarse con los demás; no es que no quieran socializar, simplemente le resulta complejo descifrar las emociones de los otros, resultándole estresante estar en situaciones de mucha interacción.

Ellos son fieles a sus rutinas, con intereses concretos y específicos de los que acumulan mucha información y dedican mucho tiempo, convirtiéndose en su principal tema de conversación; además, son extremadamente sensibles a algunos estímulos del ambiente, resultándoles molestos o, inclusive, dolorosos.

Las “personas convencionales”, los pueden ayudar a empatizar con su estilo de vida, comprendiéndolos e interesándose por conocer sus gustos, además de ser explícito con ellos y utiliza un lenguaje concreto y directo; pero, sobre todo, pregúntales: “¿cuál es la mejor manera de apoyarlos?”.