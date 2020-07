Bordo del río convertido en basurero

JARAL DEL PROGRESO, GTO (Oem-Informex).- Habitantes de la calle Leona Vicario denunciaron que parte del bordo del río, es utilizado por algunas personas como basurero, lo que ha provocado, que aumente la fauna nociva, por lo que solicitan a las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto.

“Algunos vecinos, que si se les pasa el camión van y avientan sus bolsas de basura al bordo, lo que ha traído perros callejeros, ratas y otros animales, además de que huele mal, pero lo peor es el mal aspecto que ocasiona este problema que esperamos atiendan las autoridades” denunció Abraham Balderas habitante del lugar.

Así mismo, algunos otros lugareños, indicaron que algunos puntos del bordo son utilizados como tiradero de animales muertos; de acuerdo a Renato Cortez habitante del lugar, señaló que principalmente es bajo los puentes, es donde personas ajenas a la zona tiran mascotas, originando olores fétidos y creando un foco de infección para los vecinos.

“Esta es una situación muy fea, porque la gente tiene la costumbre de dejar su basura debajo o alado de los puentes y pues no hay quien la recoja, ahora cuando tiran un animal huele horrible y así se queda hasta que se comen los perros los restos o hasta que se deshace; no es posible que la gente sea tan cochina y las autoridades que no hagan algo” denunció el colono.

Ante ello, los lugareños solicitaron mayor vigilancia en la zona, así como multar a las personas que se sorprendan tirando basura en el lugar, a fin de que se inhiba esta práctica que además de crear un mal aspecto.