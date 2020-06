'Compló' va Morena, otra fantasía de AMLO

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raymundo Gómez García, calificó de “politiquería” las acusaciones del gobierno federal sobre la presunta existencia de un Bloque Opositor Amplio (BOA) para deponer al presidente Andrés Manuel López Obrador y consideró que debería dársele prioridad a las agendas de salud y economía, antes de “fantasear” para crear cortinas de humo.

Criticó el que el mandatario siempre argumente la existencia de “fake news” contra su gobierno- “Se queja de notas falsas. Ese documento sin saber su origen…lo hace ver como (algo) verídico… hay que ser prudentes”, remató.

Dijo que finalmente será la ciudadanía la que evaluará a su ejercicio de gobierno por los resultados y “ese temas no vale la pena ni comentarlo. Es de pena ajena”.

Sin embargo aprovechó para aclarar que el Consejo Coordinador Empresarial de Salamanca en ningún momento ha sido convocado para formar algún frente de oposición al Gobierno Federal.

Dijo que hay temas verdaderamente importantes como el frenar la emergencia sanitaria y resolver el problema de la crisis económica. El enfoque debe ser recuperar el empleo y generar una cadena productiva, una circulo de riqueza para la los sectores sociales.

“Me parece una postura de politiquería…no son los tiempos y no hay fundamento (para acusar una oposición sistemática). No debemos polarizar, en este momento debemos estar unidos, ser solidarios. Enfrentar los problemas graves y no generar cortinas de humo, es muy lamentable”, insitió.

Hace falta que el sector público trabaje en forma coordinada con el sector empresarial y la clase trabajadora y se genera un enfoque de atención prioritaria a las tareas que están pendientes de resolver, finalizó.