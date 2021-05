Bloquean nuevamente camino al relleno sanitario

A unas horas de que se levantara el bloqueo que mantenían habitantes de la comunidad Puerto de Rojas al camino que conduce al relleno sanitario. Personal subcontratado por la empresa Assistant Roqutte bloqueo nuevamente el camino en protesta por la rescisión de contrato que el municipio realizó a la empresa y por un adeudo de 700 mil pesos.

Mario Espino microempresario que trabajaba para la empresa Assistant Roquette y quien resultó afectado por la suspensión del contrato que sostenían con el Gobierno Municipal al igual que otros 40 trabajadores explicó.









“A nosotros nos avisaron apenas hace unos días sobre esto, todos tenemos familia, y estoy muy preocupado por ellas, tenemos personas diabéticas que no les van a dar empleo en otros lados hay personas grandes y con enfermedades que no les dan trabajo, tenemos hambre, no es justo que terminen con el empleo de las microempresas” señaló.

Mario Espino señaló que desde hace nueve años, cuatro microempresarios que cuentan con nueve camiones se encuentran trabajando de manera subcontratada en la recolección de basura por lo que su exigencia es para que se les regrese el empleo.









Asimismo el Director de Servicios Públicos Municipales David Pérez Alvarado manifestó que el contrato que tenían con la empresa Assistant Roquet fue suspendido debido a las quejas que la ciudadanía presentó contras el servicio además de otras observaciones y dijo que el adeudo que la administración presentó se debió a las fallas en el sistema de facturación de la empresa.

Posteriormente al lugar, arribó personal jurídico del municipio quienes luego de una charla con Marco Espino acordaron levantar el bloqueo y programaron una reunión este miércoles con el alcalde José Luis Montoya Vargas para analizar la posibilidad de contratarlos, pues aseguraron que desconocían que los que hacen el servicio de recolección de basura fueran subcontratados.